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Участники автопробега «Символ единства»: нас привела сюда любовь к нашей малой родине

09 сентября 2021 06:31
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Новости Беларуси. Могилевская область 9 сентября принимает автопробег «Символ единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники автопробега «Символ единства»: нас привела сюда любовь к нашей малой родине-1

Два дня его участники колесили по населенным пунктам Витебского региона. Без внимания настоящих патриотов не остался ни один районный центр севера страны. На каждой точке маршрута – обмен символами единства: мешочком с зерном нового урожая и кристаллом с контуром нашей страны и надписью «Нас всех объединяет родная земля».

Участники автопробега «Символ единства»: нас привела сюда любовь к нашей малой родине-4

Екатерина Пильщикова, участница автопробега:
Нас привела сюда любовь к нашей малой родине. Потому что мы являемся истинными патриотами своей страны. Я считаю, что все должны быть едины. И так как этот автопробег проходит накануне такого праздника, считаю, что мы должны быть все вместе и участвовать в таких мероприятиях.

Участники автопробега «Символ единства»: нас привела сюда любовь к нашей малой родине-7

Автопробег финиширует 17 сентября в Минске – дата, когда страна будет отмечать праздник День народного единства.

# Год народного единства # общество # Екатерина Пильщикова # Фотофакт

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