Участники автопробега «Символ единства»: нас привела сюда любовь к нашей малой родине

Новости Беларуси. Могилевская область 9 сентября принимает автопробег «Символ единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Могилевская область 9 сентября принимает автопробег «Символ единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Два дня его участники колесили по населенным пунктам Витебского региона. Без внимания настоящих патриотов не остался ни один районный центр севера страны. На каждой точке маршрута – обмен символами единства: мешочком с зерном нового урожая и кристаллом с контуром нашей страны и надписью «Нас всех объединяет родная земля».
Екатерина Пильщикова, участница автопробега:
Нас привела сюда любовь к нашей малой родине. Потому что мы являемся истинными патриотами своей страны. Я считаю, что все должны быть едины. И так как этот автопробег проходит накануне такого праздника, считаю, что мы должны быть все вместе и участвовать в таких мероприятиях.
Автопробег финиширует 17 сентября в Минске – дата, когда страна будет отмечать праздник День народного единства.