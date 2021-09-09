Участники автопробега «Символ единства»: нас привела сюда любовь к нашей малой родине

Два дня его участники колесили по населенным пунктам Витебского региона. Без внимания настоящих патриотов не остался ни один районный центр севера страны. На каждой точке маршрута – обмен символами единства: мешочком с зерном нового урожая и кристаллом с контуром нашей страны и надписью «Нас всех объединяет родная земля».

Екатерина Пильщикова, участница автопробега:

Нас привела сюда любовь к нашей малой родине. Потому что мы являемся истинными патриотами своей страны. Я считаю, что все должны быть едины. И так как этот автопробег проходит накануне такого праздника, считаю, что мы должны быть все вместе и участвовать в таких мероприятиях.