«Представят свои коллекции белорусские дизайнеры». Что ещё посмотреть в «Минске – городе красоты» 8 сентября

Новости Беларуси. О программе праздничных мероприятий ко Дню города в Минске рассказали в программе «Большой город».

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Участники этого проекта – Национальная школа красоты, модельные агентства, которые работают в Минске и других городах Беларуси.

В том числе, детские.

В этот день представят свои коллекции на сценической площадке в Верхнем городе белорусские дизайнеры. Практически вся площадь будет занята предприятиями, организациями, которые работают в сфере индустрии красоты. Будет концертная программа эстрадной направленности, которая создаст праздничное настроение.

День города в Минске: куда сходить и что посмотреть. Всё самое интересное в одном материале