«Представят свои коллекции белорусские дизайнеры». Что ещё посмотреть в «Минске – городе красоты» 8 сентября

Новости Беларуси. О программе праздничных мероприятий ко Дню города в Минске рассказали в программе «Большой город».
Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Участники этого проекта – Национальная школа красоты, модельные агентства, которые работают в Минске и других городах Беларуси.
В том числе, детские.
В этот день представят свои коллекции на сценической площадке в Верхнем городе белорусские дизайнеры. Практически вся площадь будет занята предприятиями, организациями, которые работают в сфере индустрии красоты. Будет концертная программа эстрадной направленности, которая создаст праздничное настроение.
День города в Минске: куда сходить и что посмотреть. Всё самое интересное в одном материале