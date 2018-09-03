Прямой эфир

«Представят свои коллекции белорусские дизайнеры». Что ещё посмотреть в «Минске – городе красоты» 8 сентября

03 сентября 2018 13:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О программе праздничных мероприятий ко Дню города в Минске рассказали в программе «Большой город».

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Участники этого проекта Национальная школа красоты, модельные агентства, которые работают в Минске и других городах Беларуси.

В том числе, детские.

В этот день представят свои коллекции на сценической площадке в Верхнем городе белорусские дизайнеры. Практически вся площадь будет занята предприятиями, организациями, которые работают в сфере индустрии красоты. Будет концертная программа эстрадной направленности, которая создаст праздничное настроение.

День города в Минске: куда сходить и что посмотреть. Всё самое интересное в одном материале

# День города в Минске # Культура # Виталина Рудикова

Другие новости рубрики

Все новости
«Республиканский праздник всегда почётно принимать». Как преобразится Слоним ко Дню белорусской письменности
03 сентября 2018 08:59

«Республиканский праздник всегда почётно принимать». Как преобразится Слоним ко Дню белорусской письменности

«Период правления Николая II, чеканилась 1 год». Показываем экспонаты музея денег на Зыбицкой
03 сентября 2018 08:36

«Период правления Николая II, чеканилась 1 год». Показываем экспонаты музея денег на Зыбицкой

Названы имена 12 сильнейших юных чтецов. В Иваново подвели итоги конкурса «Живая классика»
03 сентября 2018 06:46

Названы имена 12 сильнейших юных чтецов. В Иваново подвели итоги конкурса «Живая классика»