«Президентский оркестр исполнит саундтреки из World of Tanks». Чем ещё удивят на Дне танкиста в Минске

Новости Беларуси. О программе праздничных мероприятий ко Дню города в Минске рассказали в программе «Большой город».

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Это праздник полюбился минчанам. В прошлом году он собрал порядка 150 тысяч человек. И в этом году в музейно-парковом комплексе «Победа» в День города пройдёт День танкиста. Ожидается 55 интерактивных зон, 15-арт-объектов, порядка 40 компьютеров в игровой зоне для любителей этой игры.

Будет организована выставка военной техники, полевая кухня.

На главной концертной площадке выступят творческие коллективы. Специальная программа подготовлена Президентским оркестром Республики Беларусь. Они исполнят саундтреки из известной игры World of Tanks.

День города в Минске: куда сходить и что посмотреть. Всё самое интересное в одном материале