Памятный знак белорусским космонавтам откроют на одноимённой улице в Минске 9 сентября

Новости Беларуси. О мероприятиях, приуроченных к Международному конгрессу Ассоциации участников космических полётов, который пройдёт в Минске, рассказали в программе «Большой город».

Знак посвящён белорусским космонавтам. Бронзовый рельеф «Белорусам – героям космоса» установили в Минске

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:

В первой декаде сентября город Минск имеет честь принимать у себя 31-ый Международный конгресс Ассоциации участников космических полётов. Запланирована большая программа для проведения в эти дни. 9 сентября на улице Космонавтов появится памятный знак белорусам-героям космоса.