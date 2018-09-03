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Памятный знак белорусским космонавтам откроют на одноимённой улице в Минске 9 сентября

03 сентября 2018 13:56
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Новости Беларуси. О мероприятиях, приуроченных к Международному конгрессу Ассоциации участников космических полётов, который пройдёт в Минске, рассказали в программе «Большой город».

Знак посвящён белорусским космонавтам. Бронзовый рельеф «Белорусам – героям космоса» установили в Минске

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:
В первой декаде сентября город Минск имеет честь принимать у себя 31-ый Международный конгресс Ассоциации участников космических полётов. Запланирована большая программа для проведения в эти дни. 9 сентября на улице Космонавтов появится памятный знак белорусам-героям космоса.

Его автор народный художник Беларуси Иван Миско.

Памятный знак белорусским космонавтам откроют на одноимённой улице в Минске 9 сентября -1

В выставочном комплексе «Белэкспо» пройдёт выставка «Космос Ивана Миско».

Памятный знак белорусским космонавтам откроют на одноимённой улице в Минске 9 сентября -4

И много других мероприятий, которые подчинены теме космонавтики.

День города в Минске: куда сходить и что посмотреть. Всё самое интересное в одном материале

# Белорусские космонавты # общество # Виталина Рудикова

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