Забег на шпильках, лучный лазертаг и Family Party: ТОП-9 мест Минска, куда стоит сходить в День города

Одним из самых эффектных в День города станет экстрим-фестиваль вдоль Слепянской водной системы. По традиции, спортивная арена на улице Столетова наполнится энергией и драйвом.

А в 22.30 на этой же площадке – праздничный салют.

От шоу городских субкультур до праздничного салюта. В парке соберётся молодёжь со всей столицы. Скейтеры, джамперы, роллеры дадут мастер-классы. Здесь же состоится концерт.

Спортивное дефиле! Площадка возле «Чижовка-Арены» в День города приглашает на забег на шпильках. На старт допускаются обладательницы каблуков не ниже пяти сантиметров.

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома: Во Фрунзенском районе пройдёт «Велодрайв», в котором примут участие и жители района, и жители города. В программе примут участие известные спортсмены нашей страны.

Самому младшему участнику будет всего 2 года.

Участвовать могут девушки от 18 лет. Забег начнётся в 15.00. Победительницам подготовили специальные призы. А в 10.00 смогут посоревноваться малыши на беговелах.

Дмитрий Семёнов, заведующий сектором культуры администрации Заводского района г. Минска:

В 12.00 состоится показ моды, который пройдёт на сцене перед «Чижовка-Ареной». Также будет выступление творческих коллективов нашего района, которые поздравят всех гостей праздника с Днём города. Также у нас будет работать много фотозон, интерактивных площадок.

У нас будет представлен хобби-челлендж на площадке.

Каждый, кто придёт на праздник, найдёт себе увлечение по интересам.

А сразу после грациозного забега можно отправиться в эпоху Средневековья.