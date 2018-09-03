Забег на шпильках, лучный лазертаг и Family Party: ТОП-9 мест Минска, куда стоит сходить в День города

Одним из самых эффектных в День города станет экстрим-фестиваль вдоль Слепянской водной системы. По традиции, спортивная арена на улице Столетова наполнится энергией и драйвом.
Одним из самых эффектных в День города станет экстрим-фестиваль вдоль Слепянской водной системы. По традиции, спортивная арена на улице Столетова наполнится энергией и драйвом.
От шоу городских субкультур до праздничного салюта. В парке соберётся молодёжь со всей столицы. Скейтеры, джамперы, роллеры дадут мастер-классы. Здесь же состоится концерт.
А в 22.30 на этой же площадке – праздничный салют.
Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Во Фрунзенском районе пройдёт «Велодрайв», в котором примут участие и жители района, и жители города. В программе примут участие известные спортсмены нашей страны.
Спортивное дефиле! Площадка возле «Чижовка-Арены» в День города приглашает на забег на шпильках. На старт допускаются обладательницы каблуков не ниже пяти сантиметров.
Минчанкам предложат пробежать стометровку.
Участвовать могут девушки от 18 лет. Забег начнётся в 15.00. Победительницам подготовили специальные призы. А в 10.00 смогут посоревноваться малыши на беговелах.
Самому младшему участнику будет всего 2 года.
Дмитрий Семёнов, заведующий сектором культуры администрации Заводского района г. Минска:
В 12.00 состоится показ моды, который пройдёт на сцене перед «Чижовка-Ареной». Также будет выступление творческих коллективов нашего района, которые поздравят всех гостей праздника с Днём города. Также у нас будет работать много фотозон, интерактивных площадок.
У нас будет представлен хобби-челлендж на площадке.
Каждый, кто придёт на праздник, найдёт себе увлечение по интересам.
А сразу после грациозного забега можно отправиться в эпоху Средневековья.
На встречу с рыцарями 8 и 9 сентября приглашают в район парка Победы. Это, пожалуй, будет праздник настоящих мужчин. Среди участников – клубы исторической реконструкции Минского дворца детей и молодёжи. Современные парни на пересечении проспектов Победителей и Машерова перевоплотятся на 2 дня в рыцарей XIV века. Все доспехи изготавливали своими руками. В Минск съедутся участники клубов реконструкции со всей Беларуси, а также из России, Украины, Польши, Германии и Литвы.
Виталина Рудикова:
Жители и гости нашего города смогут увидеть показательные выступления участников клубов исторической реконструкции, состязания, интерактивные площадки будут работать. Можно прогуляться по торговым рядам, где ремесленники представят свою уникальную продукцию.
Состоятся состязания лучников, конный турнир.
Экспериментальный фестиваль кавер-бэндов в 12.00 откроется во Фрунзенском районе.
Выступят известные исполнители.
Также гостям праздника предложат поучаствовать в лучном лазертаге в парке имени 60-летия Октября и в фестивале красок. Те, кто не представляет свою жизнь без спорта, организуют велосипедные гонки.
Дмитрий Бондаренко, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи администрации Фрунзенского района г. Минска:
В парке имени Уго Чавеса у нас будет мероприятие «Фэмили-пати» – для семейных пар, для детей. В его рамках будет кавер-фест, бесплатно для жителей Фрунзенского района.
И вечером будет дискотека.
Основные праздничные гулянья развернутся возле Дворца спорта. Фуд-корт с аппетитной едой на 1,5 тысячи мест, живая музыка, танцы и, конечно, не обойдётся без «Города мастеров».
В Верхнем городе модные показы, а на «Пешеходке» презентуют театральные проекты.
Финалом празднования станет 15-минутное музыкально-пиротехническое шоу.
День города в Минске: куда сходить и что посмотреть. Всё самое интересное в одном материале