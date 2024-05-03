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Православные в ожидании Пасхи. В Страстную пятницу верующие вспоминают страдания и смерть Иисуса

03 мая 2024 17:39
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Православные верующие в ожидании Светлой Пасхи. Сегодня Страстная пятница. Она посвящена великой скорби и печали. В этот день верующие вспоминают страдания и смерть Иисуса, соблюдают строгий пост, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Великая пятница предшествует главному празднику церковного календаря – Пасхе. Ее отметят уже в это воскресенье. В субботу во всех православных храмах Минской области пройдут праздничные богослужения. Прихожане посещают церкви целыми семьями. Традиционно верующие будут готовить и освящать пасхальные блюда – куличи и крашеные яйца.

Православные в ожидании Пасхи. В Страстную пятницу верующие вспоминают страдания и смерть Иисуса-1

Протоиерей Андрей Крутелев, настоятель Свято-Троицкого прихода поселка Боровляны:
Христиане постятся, прежде чем встречают Пасху. Пост – невкушение пищи животного происхождения, особые уставные службы, стараются не начинать больших дел земных, дальних путешествий. То есть обращать внимание свое на внутреннее состояние души.

По случаю Воскресения Христова украшают не только храмы, но и дома. После богослужений православные верующие соберутся за праздничным столом.

# Пасха # общество

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