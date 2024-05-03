Православные в ожидании Пасхи. В Страстную пятницу верующие вспоминают страдания и смерть Иисуса

Православные верующие в ожидании Светлой Пасхи. Сегодня Страстная пятница. Она посвящена великой скорби и печали. В этот день верующие вспоминают страдания и смерть Иисуса, соблюдают строгий пост, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Великая пятница предшествует главному празднику церковного календаря – Пасхе. Ее отметят уже в это воскресенье. В субботу во всех православных храмах Минской области пройдут праздничные богослужения. Прихожане посещают церкви целыми семьями. Традиционно верующие будут готовить и освящать пасхальные блюда – куличи и крашеные яйца.