Агрогородок Налибоки Cтолбцовского района признан лучшим в республиканском профилактическом проекте «Здоровые города и поселки». Разработаны критерии, по которым оценивали эффективность мероприятий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Прежде всего определенными маркерами служили медико-демографические и эпидемиологические показатели. Оценивали также опыт и наработки местной власти для привлечения населения к здоровому образу жизни. Кстати, некоторые из проектов будут продолжены. Сегодня население агрогородка составляет почти 900 человек. И практически каждый старается придерживаться активного образа жизни.