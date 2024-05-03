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Столбцовский район – победитель проекта «Здоровые города и посёлки». Всего участвовали 93 населённых пункта

03 мая 2024 17:39
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Агрогородок Налибоки Cтолбцовского района признан лучшим в республиканском профилактическом проекте «Здоровые города и поселки». Разработаны критерии, по которым оценивали эффективность мероприятий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Прежде всего определенными маркерами служили медико-демографические и эпидемиологические показатели. Оценивали также опыт и наработки местной власти для привлечения населения к здоровому образу жизни. Кстати, некоторые из проектов будут продолжены. Сегодня население агрогородка составляет почти 900 человек. И практически каждый старается придерживаться активного образа жизни.

Столбцовский район – победитель проекта «Здоровые города и посёлки». Всего участвовали 93 населённых пункта-1

Маргарита Комаровская, заведующая поликлиникой Столбцовской центральной районной больницы:
Как результат – отказ пациентов от вредных привычек, снижение заболеваемости среди населения, увеличение продолжительности жизни, а главное – личная ответственность за собственное здоровье, сознательный отказ от вредных привычек, соблюдение правил здорового образа жизни.

Столбцовский район – победитель проекта «Здоровые города и посёлки». Всего участвовали 93 населённых пункта-4

Всего в конкурсе приняли участие 93 населенных пункта.

# Социальная инфраструктура # общество # Новости Минска и Минской области

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