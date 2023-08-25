В Минске обсудили семейные ценности и проблемы молодых педагогов. Что волновало преподавателей?

Новости Беларуси. Открытый диалог на важные для каждого темы. О традиционных семейных ценностях и проблемах, с которыми сталкивается молодежь, говорили во Фрунзенском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На встречу с местной администрацией, представителями духовенства и общественных организаций пригласили молодых педагогов.

Закрытых тем не было. Подняли демографический вопрос, обсудили опыт многодетных семей. Юноши и девушки рассказали о том, что их тревожит в разрезе построения здоровых отношений. О проблемах современной семьи порассуждали совместно с представителями церкви. Коснулись и темы воспитания детей.

Павел Сердюк, председатель Синодального отдела Белорусской Православной Церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства:

Молодежь чаще всего делится своей неуверенностью в будущем, своим страхом перед перспективой необходимости взять ответственность за жизнь другого человека. Эта неуверенность свойственна всем молодым людям, поскольку это отсутствие жизненного опыта. Я думаю, как раз в этом отношении старшее поколение могло бы молодежь поддержать и вдохновить.

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района:

От воспитания, которое получит он внутри семьи на примере родителей своих, он дальше состоится и в жизни. И это самое главное и важное. И основное, что те ценности, которые ему будут заложены, такие как любовь, верность, взаимопонимание, они тоже важны и по отношению к другим.