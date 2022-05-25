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«Демонстрация мира и согласия». Уполномоченный по делам религий о фестивале национальных культур в Гродно

25 мая 2022 20:13
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Новости Беларуси. В 2022 году у фестиваля национальных культур появится свой гимн. Песня станет главной премьерой праздника, исполнят ее белорусы, которые прославляют нашу культуру за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как будет проходить фестиваль национальных культур в Гродно? Подробнее здесь.

«Демонстрация мира и согласия». Уполномоченный по делам религий о фестивале национальных культур в Гродно-1

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:
Представители всех национальностей, которые проживают в нашей республике, а их по переписи 2019 года – 156, все они с нетерпением ждут проведение фестиваля. Потому что фестиваль – это демонстрация именно мира и согласия в Республике Беларусь. Фестиваль еще раз дает людям возможность почувствовать, что при всей разности, мы едины. Мы, все жители Республики Беларусь.

# Государственная политика # общество # Александр Румак # Фотофакт

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