«Демонстрация мира и согласия». Уполномоченный по делам религий о фестивале национальных культур в Гродно

Новости Беларуси. В 2022 году у фестиваля национальных культур появится свой гимн. Песня станет главной премьерой праздника, исполнят ее белорусы, которые прославляют нашу культуру за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как будет проходить фестиваль национальных культур в Гродно? Подробнее здесь.
Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:
Представители всех национальностей, которые проживают в нашей республике, а их по переписи 2019 года – 156, все они с нетерпением ждут проведение фестиваля. Потому что фестиваль – это демонстрация именно мира и согласия в Республике Беларусь. Фестиваль еще раз дает людям возможность почувствовать, что при всей разности, мы едины. Мы, все жители Республики Беларусь.