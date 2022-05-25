«Демонстрация мира и согласия». Уполномоченный по делам религий о фестивале национальных культур в Гродно

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:

Представители всех национальностей, которые проживают в нашей республике, а их по переписи 2019 года – 156, все они с нетерпением ждут проведение фестиваля. Потому что фестиваль – это демонстрация именно мира и согласия в Республике Беларусь. Фестиваль еще раз дает людям возможность почувствовать, что при всей разности, мы едины. Мы, все жители Республики Беларусь.