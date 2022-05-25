«Два дня в городе и третий на природе». Как будет проходить фестиваль национальных культур в Гродно?

Новости Беларуси. В 2022 году у фестиваля национальных культур появится свой гимн. Песня станет главной премьерой праздника, исполнят ее белорусы, которые прославляют нашу культуру за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль традиционно проходит в Гродно, в 2022-м – на протяжении трех дней. 3 июня запомнится шествием, в нем примут участие более 30 национальностей. Кроме того, гостей ждет грандиозный гала-концерт. Уже в полдень второго дня работу начнут национальные подворья. Центр белорусской культуры на праздничной карте – стартовый. Здесь будут представлены традиции всех регионов нашей страны.

Елена Климович, начальник управления культуры Гродненского облисполкома:

Это тоже очень важно, потому что белорусская культура одна. Но в то же время она очень разнообразная, поэтому каждый регион: Брест, Витебск, Гомель, Могилев, Минская область – все привезут и покажут свои особенности традиционной белорусской культуры. И все, кто приедут в Гродно и придут на фестиваль, смогут одновременно оказаться во всей Беларуси.

Мы использовали опыт 2018 года и предлагаем еще нашим гостям третий день фестиваля провести на Августовском канале. Два дня в городе и третий день на природе, на уникальном памятнике гидротехнического сооружения, Августовском канале, тоже показал свою востребованность.