Вдали от дома. В какие места отправятся студотряды из Беларуси?

Новости Беларуси. В Витебской области 25 мая стартовал третий трудовой семестр. Лето-2022 с пользой проведут более 5 000 ребят в студотрядах различной направленности: от производственных до экологических, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То, что бойцы студенческих отрядов не боятся работы – доказывают сразу на деле. Именную аллею из туй заложили на одной из турбаз Городокского района. Здесь сегодня место притяжения молодежи Витебской области. Отсюда и берет старт трудовой сезон-2022. Более 5000 человек трудоустроят в студотряды Витебской области. Подробнее здесь. Студенческие отряды сегодня – это популярное направление среди белорусской молодежи. Проводить лето с пользой – для многих уже традиция.

Виктор Пралич, корреспондент:

Памятник 300 работникам местного совхоза, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Возведен был по инициативе тех, кто встретил победу и уже в мирное время поднимал из руин нашу страну. Это лето Дмитрий Алексеевич проведет вдали от родного Полоцка, за 4 000 километров. В составе строительного отряда «Зодчие» он отправится в Якутию на нефтегазовое месторождение. Ответственность двойная – объект серьезный.

Дмитрий Алексеевич, студент Полоцкого государственного университета:

Это обязывает нас в первую очередь передавать тот опыт, который мы накопили, следующим поколениям и заботиться о том, чтобы это студенческое движение продолжало жить дальше. Спокойно, зажигая пламя в сердцах всех бойцов.

Неповторимый опыт, командная атмосфера, студенческая романтика. С каждым годом желающих присоединиться к студотрядовскому движению все больше. Этим летом впервые активную молодежь на своих объектах ждут флагманы отечественной промышленности – МАЗ и МТЗ.

Александр Прохоров, второй секретарь Центрального комитета БРСМ:

Мы активно развиваем в соответствии со стратегией устойчивого развития организации. Приоритетное направление – это республиканские трудовые проекты. На протяжении двух месяцев ребята проживают в одном месте, трехразовое питание, один трудовой проект. Это, конечно же, большая культурная, спортивная, экскурсионная программы. Конечно, важны очень производственные показатели.