Беларусь будет председательствовать в Комиссии по правам человека СНГ. Такая миссия нашей стране перешла от России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 5 декабря, было заявлено на соответствующей Комиссии в Минске. В центре внимания парламентариев были вопросы защиты прав молодежи. А также говорили о создании благоприятной окружающей среды и экологии.

Татьяна Москалькова, председатель Комиссии по правам человека СНГ, уполномоченный по правам человека в России: Мы предлагаем государству, проведя мониторинг на общем пространстве, что нужно было бы, на наш взгляд, донастроить в законодательстве, что нужно было бы улучшить для того, чтобы в данном случае молодежь себя чувствовала комфортно. Люди себя чувствовали комфортно в сложных экологических условиях, потому что риски и угрозы в этой среде тоже нарастают.

Отметим, с момента образования СНГ в Содружестве уделяют особое внимание вопросам молодежи. В 2005-м взаимодействие в данной сфере подкрепили соответствующим соглашением. Далее был принят еще ряд документов. На просторах СНГ реализуются инициативы по поддержке молодых ученых и изобретателей.

Игорь Петришенко, первый заместитель генерального секретаря СНГ:

По инициативе белорусской стороны в текущем году, именно в Минске, состоялся III Молодежный форум СНГ и ЕАЭС. Это тоже вот такая площадка, которая позволяет в таком живом формате молодежи обмениваться передовыми практиками, рассказывать, что делается в их странах для поддержки молодежных инициатив, для их практической реализации. Ни для кого не секрет, что должны в надежные руки молодежи СНГ передать все те интеграционные наработки, которые приняты во всех сферах нашей жизнедеятельности.

Также в штаб-квартире СНГ в Минске обсуждали темы, касающиеся защиты прав человека в контексте использования искусственного интеллекта. Сегодня современные технологии могут стать инструментом для создания комфортной жизни людей.