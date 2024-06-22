Дело идёт к миру? Когда закончится украинский конфликт – смотрите «САСС уполномочен заявить»

Запад против компромиссов. Почему сегодня серьезный разговор об урегулировании украинского конфликта невозможен?

Рафаэль Ордуханян, политолог, американист (Россия): Уровень и градус русофобии достиг такой степени, что они готовы абсолютно на все, даже выстрелить себе в ногу! Только для того, чтобы продолжать этот курс.

Вадим Боровик, политолог:

Инфраструктура создается, техника перебрасывается, идет эскалация даже в ключе тактического ядерного оружия. А американцев абсолютно устраивает использование тактического ядерного оружия в Европе. И они будут аплодировать стоя, если Россия первая применит его.

Рафаэль Ордуханян:

Это уже фашизм, и с ним мы будем бороться. И эту войну, коллега, мы не избежим.