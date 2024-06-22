Дело идёт к миру? Когда закончится украинский конфликт – смотрите «САСС уполномочен заявить»

Запад против компромиссов. Почему сегодня серьезный разговор об урегулировании украинского конфликта невозможен?
Запад против компромиссов. Почему сегодня серьезный разговор об урегулировании украинского конфликта невозможен?
Рафаэль Ордуханян, политолог, американист (Россия):
Уровень и градус русофобии достиг такой степени, что они готовы абсолютно на все, даже выстрелить себе в ногу! Только для того, чтобы продолжать этот курс.
Время компромиссов прошло.
Вадим Боровик, политолог:
Инфраструктура создается, техника перебрасывается, идет эскалация даже в ключе тактического ядерного оружия. А американцев абсолютно устраивает использование тактического ядерного оружия в Европе. И они будут аплодировать стоя, если Россия первая применит его.
Рафаэль Ордуханян:
Это уже фашизм, и с ним мы будем бороться. И эту войну, коллега, мы не избежим.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И Украины как государства, нашего с вами государства не будет.
Вальдемар Гердт, немецкий политик, депутат Бундестага 19 созыва:
Любая война заканчивается за столом переговоров. Потихонечку к этому столу шажки маленькие начинают делать. Пусть делают.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь. В воскресенье, 23 июня, после футбольного матча Шотландия – Венгрия.