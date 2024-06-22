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Дело идёт к миру? Когда закончится украинский конфликт – смотрите «САСС уполномочен заявить»

22 июня 2024 15:13
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Запад против компромиссов. Почему сегодня серьезный разговор об урегулировании украинского конфликта невозможен?

Дело идёт к миру? Когда закончится украинский конфликт – смотрите «САСС уполномочен заявить»-1

Рафаэль Ордуханян, политолог, американист (Россия):
Уровень и градус русофобии достиг такой степени, что они готовы абсолютно на все, даже выстрелить себе в ногу! Только для того, чтобы продолжать этот курс.

Дело идёт к миру? Когда закончится украинский конфликт – смотрите «САСС уполномочен заявить»-4

Время компромиссов прошло.

Дело идёт к миру? Когда закончится украинский конфликт – смотрите «САСС уполномочен заявить»-7

Вадим Боровик, политолог:
Инфраструктура создается, техника перебрасывается, идет эскалация даже в ключе тактического ядерного оружия. А американцев абсолютно устраивает использование тактического ядерного оружия в Европе. И они будут аплодировать стоя, если Россия первая применит его.

Рафаэль Ордуханян:
Это уже фашизм, и с ним мы будем бороться. И эту войну, коллега, мы не избежим.

Дело идёт к миру? Когда закончится украинский конфликт – смотрите «САСС уполномочен заявить»-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И Украины как государства, нашего с вами государства не будет.

Дело идёт к миру? Когда закончится украинский конфликт – смотрите «САСС уполномочен заявить»-13

Вальдемар Гердт, немецкий политик, депутат Бундестага 19 созыва:
Любая война заканчивается за столом переговоров. Потихонечку к этому столу шажки маленькие начинают делать. Пусть делают.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь. В воскресенье, 23 июня, после футбольного матча Шотландия – Венгрия.

# Международная политика # общество # Вадим Боровик # Рафаэль Ордуханян # Вальдемар Гердт # Александр Лукашенко

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