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Первокурсники вузов и школьники написали республиканский диктант ко Дню народного единства

16 сентября 2024 10:50
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«Наша адзінства – сапраўдная нацыянальная каштоўнасць, якую неабходна паважаць, берагчы і абараняць!» Такими словами завершается республиканский диктант «Дзень народнага адзiнства». 16 сентября его написали первокурсники всех высших учебных заведений Беларуси и учащиеся некоторых школ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первокурсники вузов и школьники написали республиканский диктант ко Дню народного единства-2

Диктант озвучивали во время онлайн-трансляции. Традиционно на белорусском языке. В тексте составители отразили как историю одного из самых молодых праздников Беларуси, так и реалии современности. В условиях непрекращающихся попыток искажения фактов, сохранение правды о событиях нашего общего прошлого – одна из главных задач.

Первокурсники вузов и школьники написали республиканский диктант ко Дню народного единства-4

София Смоликова, студентка Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:
День народного единства – это важное мероприятие, важный день не только для всех белорусов, но и для всех людей, которые проживают на территории нашей страны, так как это историческое событие, благодаря которому наше государство является целостным, независимым, суверенным.

Первокурсники вузов и школьники написали республиканский диктант ко Дню народного единства-6

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:
Мы видим, имеют место международные конфликты, попытки предпринимаются разделить людей по национальному, религиозному признаку. И в этом смысле Беларусь показывает пример такой единой, дружной семьи. В нашей стране, мы знаем, проживают более 150 представителей различных национальностей, которые живут в единстве и работают на благо нашего Отечества.

Республиканский диктант успел стать традицией. Его писали уже в третий раз. В сравнении с прошлыми годами текст усложнили. По окончании – каждый участник исправил ошибки самостоятельно.

# Александр Жук # День народного единства

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