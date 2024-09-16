Первокурсники вузов и школьники написали республиканский диктант ко Дню народного единства

«Наша адзінства – сапраўдная нацыянальная каштоўнасць, якую неабходна паважаць, берагчы і абараняць!» Такими словами завершается республиканский диктант «Дзень народнага адзiнства». 16 сентября его написали первокурсники всех высших учебных заведений Беларуси и учащиеся некоторых школ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диктант озвучивали во время онлайн-трансляции. Традиционно на белорусском языке. В тексте составители отразили как историю одного из самых молодых праздников Беларуси, так и реалии современности. В условиях непрекращающихся попыток искажения фактов, сохранение правды о событиях нашего общего прошлого – одна из главных задач.

София Смоликова, студентка Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка: День народного единства – это важное мероприятие, важный день не только для всех белорусов, но и для всех людей, которые проживают на территории нашей страны, так как это историческое событие, благодаря которому наше государство является целостным, независимым, суверенным.

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:

Мы видим, имеют место международные конфликты, попытки предпринимаются разделить людей по национальному, религиозному признаку. И в этом смысле Беларусь показывает пример такой единой, дружной семьи. В нашей стране, мы знаем, проживают более 150 представителей различных национальностей, которые живут в единстве и работают на благо нашего Отечества.

Республиканский диктант успел стать традицией. Его писали уже в третий раз. В сравнении с прошлыми годами текст усложнили. По окончании – каждый участник исправил ошибки самостоятельно.