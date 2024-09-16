Как справиться с волнением на сцене – творческими секретами поделился юный певец

В нашей студии есть прекрасная традиция. Если в ней когда-то появляются молодые исполнители, то, как правило, они получают хорошую путевку в жизнь. Это таланты и надежды нашей страны. И сегодня мы, как никогда, рады приветствовать будущее белорусской сцены. Человека со своим стилем, вкусом и особым голосом. И все это несмотря на юный возраст. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь певец Платон Буйновский.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Одно дело любить петь, и у тебя это классно действительно получается, а другое дело – постоянно участвовать в каких-то конкурсах, в фестивалях, это же особые нервы, время, это особая энергия, которую ты затрачиваешь. Тебе самому нужны вот эти конкурсы? Тебе нравится участвовать?