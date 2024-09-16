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Как справиться с волнением на сцене – творческими секретами поделился юный певец

16 сентября 2024 11:03
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В нашей студии есть прекрасная традиция. Если в ней когда-то появляются молодые исполнители, то, как правило, они получают хорошую путевку в жизнь. Это таланты и надежды нашей страны. И сегодня мы, как никогда, рады приветствовать будущее белорусской сцены. Человека со своим стилем, вкусом и особым голосом. И все это несмотря на юный возраст. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь певец Платон Буйновский.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Одно дело любить петь, и у тебя это классно действительно получается, а другое дело – постоянно участвовать в каких-то конкурсах, в фестивалях, это же особые нервы, время, это особая энергия, которую ты затрачиваешь. Тебе самому нужны вот эти конкурсы? Тебе нравится участвовать?

Как справиться с волнением на сцене – творческими секретами поделился юный певец-2

Платон Буйновский, певец:
Конечно, нужны. Это опыт всегда, сцена. Это преодолевать волнение.

Ольга Бурлакова:
Как ты его преодолеваешь? Дай совет всем начинающим исполнителям. А может быть, и не начинающим. Они тоже, может быть, не все знают. О чем думаешь? Может быть, упражнения?

Платон Буйновский:
Я думаю, как бы…

Как справиться с волнением на сцене – творческими секретами поделился юный певец-4

Александр Меженный, ведущий:
Слова не забыть.

Платон Буйновский:
Да, вот это, кстати, тоже. Ведь сцена, и вот бывает тоже... На самом деле, главное – об этом просто не думать.

# Александр Меженный # Хобби # Ольга Бурлакова # Юрий Царёв # Белорусская музыка

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