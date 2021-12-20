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«Вакцины переносятся все очень хорошо». В Минске против гриппа привилось почти 40% населения

20 декабря 2021 20:44
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Новости Беларуси. Против гриппа в Минске привилось почти 40 % населения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Вакцины переносятся все очень хорошо». В Минске против гриппа привилось почти 40% населения -1

Сделать прививку можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах вакцинации при крупных торговых центрах, а также на станциях метро. В наличии российский и французский препараты.  

В столице масштабная кампания по вакцинации против гриппа продлена до 1 января 2022 года, так как в 2021 году с учетом COVID-19 она началась позже, чем обычно.  

«Вакцины переносятся все очень хорошо». В Минске против гриппа привилось почти 40% населения -4

Татьяна Швакова, заместитель главного врача 10-й городской поликлиники:  
Вакцины переносятся все, которые имеются, очень хорошо. Мы работаем из года в год с промышленными предприятиями. Если люди прививаются, переживать вообще особенно не о чем, потому что гриппозная вакцина переносится хорошо. Очень редко бывают общие реакции по типу повышения температуры, максимум до 37,5, и то это бывает крайне редко.

Людей из групп риска прививают на бесплатной основе. Параллельно в пунктах вакцинации можно сделать и прививку против COVID-19. При этом сначала рекомендуют защититься от коронавируса, а через 14 дней, по завершении полного курса вакцинации, против гриппа. Допустима и вакцинация в один день.  

# Вакцинация # общество # Татьяна Швакова # Фотофакт

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