«Вакцины переносятся все очень хорошо». В Минске против гриппа привилось почти 40% населения

Новости Беларуси. Против гриппа в Минске привилось почти 40 % населения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сделать прививку можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах вакцинации при крупных торговых центрах, а также на станциях метро. В наличии российский и французский препараты.

В столице масштабная кампания по вакцинации против гриппа продлена до 1 января 2022 года, так как в 2021 году с учетом COVID-19 она началась позже, чем обычно.