Депутат Национального собрания Армении: мы готовы помочь беженцам-езидам, если они согласятся приехать в нашу страну

Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на белорусско-польской границе не остается без внимания. И не только со стороны белорусов. Посольство Ирана уже подтверждало готовность помочь своим соотечественникам вернуться на родину, даже если желание изъявят всего несколько человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А теперь свою помощь беженцам готова оказать Армения, где проживает сильная езидская община. Об этом, посещая с частным визитом транспортно-логистический центр, рассказал депутат Национального собрания Армении. Чиновник ознакомился с условиями жизни людей и заверил, что их не просто готовы принять, но и обеспечат жильем, а также помогут с работой.

Рустам Бакоян, депутат Национального собрания Армении:

В Армении очень сильная езидская община. И мы готовы оказать им всяческую помощь, если они согласятся приехать в нашу страну. Это мой частный визит, но я буду встречаться с представителями правительства Армении и обсуждать вопрос, как помочь этим людям. В частности, необходимо вести переговоры с властями Беларуси о предоставлении возможности езидам приехать в нашу страну.