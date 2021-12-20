Министр культуры в Борисове: цудоўны горад, з вялікай гісторыяй, з вельмі магутным творчым патэнцыялам

Новости Беларуси. В Борисове завершилась национальная акция «Культурная столица Беларуси – 2021», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Борисове завершилась национальная акция «Культурная столица Беларуси – 2021», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Лучшие были отмечены грамотами и благодарностями за плодотворную работу. А Борисовскому райисполкому областные власти презентовали автобус. Для гостей и жителей города работали фотозоны, мастер-классы, творческие выставки, где были представлены произведения народных художественных ремесел, созданные по уникальным технологиям мастеров района. Подготовили и большой концерт с участием местных исполнителей и звезд белорусской эстрады.
Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Зусім не незвычайна, што Барысаў стаў «Культурнай сталіцай» 2021 года, таму што гэты горад цудоўны – з вялікай гісторыяй, з культурнай спадчынай, з вельмі магутным творчым патэнцыялам.
Алла Шахотько, начальник главного управления культуры Миноблисполкома:
Множество концертов, множество спектаклей, которые были произведены и показаны собственными силами, на которые приезжали из разных регионов Республики Беларусь. Окунули всех жителей в очень насыщенную культурную жизнь.
За 2021 год в культурной столице Беларуси – Борисове – провели более 180 мероприятий. Это концерты, спектакли, выставки, фестивали, конкурсы, пленэры. Каждый мог найти в программе культурной столицы событие на свой вкус. В 2022 году статус «Культурная столица Беларуси – 2022» примерит на себя Орша.