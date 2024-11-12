Декан журфака БГУ: в какой-то момент утратили в массовом сознании восприятие Великой Отечественной как огромнейшей трагедии

Алексей Беляев, декан факультета журналистики Белгосуниверситета:

В какой-то момент утратили в массовом сознании восприятие и понимание Великой Отечественной войны как огромнейшей трагедии. Особенно здесь старались наши псевдопартнеры с Запада, которые стали внедрять нарративы о том, что Советский Союз – это был в начале всего лишь один из тех, кто боролся с фашизмом. Что Советский Союз не выдержал бы без ленд-лиза, без помощи, оказывавшейся со стороны Соединенных Штатов. Без этой тушенки, без этих союзнических сигарет, боеприпасов. И постепенно нам об этом стали говорить, это стали превращать у нас в голове в какой-то факт. Это тоже технология постепенного замещения одних знаний, одних символов другими. И мы в результате увидели и памятники, и памятные знаки войскам СС в Латвии. Мы увидели глорификацию и превращение в героев «Лесных братьев» в Литве, всех этих ополчений в Эстонии и откровенных фашистов. Но самое страшное – то, что произошло в Украине.