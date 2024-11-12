В 5-й отдельной бригаде специального назначения прошёл конкурс «Юный спецназовец»

Развивать лидерские качества, уметь ставить цели и достигать их, а также научиться оказывать помощь тем, кто попал в беду. Это то, чему учится современная молодежь в военно-патриотических клубах и училищах. За несколько лет их история стала настолько популярной, что попасть туда уже целый квест. И это при том, что появились они практически в каждом роде войск. В 5-й отдельной бригаде специального назначения прошли ежегодные состязания «Юный спецназовец», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Программа такая, что любой взрослый позавидует. Подробнее в следующем сюжете.

Многим из них нет и 15. Но юный возраст точно не мешает стрелять из боевого оружия, подготовить работающий канал связи или эвакуировать с поля боя раненого друга. Все, что приходится делать настоящим бойцам спецназа – разумеется, только в рамках конкурса. Накал нешуточный: «Юный спецназовец» собрал ребят со всех уголков страны. Причем, в борьбу активно включились и девушки. И это только на первый взгляд кажется, что не справятся – скидок на полосе препятствий ни для кого не будет – но на деле...

Такие соревнования для многих не в новинку, проходят ежегодно, и каждое следующее бьет рекорды по количеству претендентов на победу. 9 команд, 90 участников. И все настроены решительно. Ребята готовы продемонстрировать свои навыки и побороться за звание лучших. А в этом им помогает командная работа. Развить лидерские качества, уметь ставить цели и достигать их, быстро принимать решения, а также научиться оказывать помощь тем, кто попал в беду. Это те навыки, которые по ценности, согласитесь, опережают даже практические. Тем более для современной молодежи.

Владимир Бухавцов, ведущий специалист группы отбора на военную службу военного комиссариата Гомельской области:

Соревнования замечательные. У подрастающего поколения есть возможность – сегодня своим примером наши бойцы спецназа показывают, как надо быть защитником Родины, как быть патриотом, как готовиться и защищать Родину. Оптимизм взрослых понять можно: ведь перед ними почти готовые военные спецы. Своеобразное кадровое подспорье – тех, кто может, и тех, кто готов. Но только после получения соответствующего образования.