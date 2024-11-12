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Протоиерей Федор Повный: наш Президент первый встал на защиту исторической правды

12 ноября 2024 16:07
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Протоиерей Федор Повный: наш Президент первый встал на защиту исторической правды-2

Протоиерей Федор Повный, настоятель храма-памятника в честь Всех Святых:
Национальная идея белорусов – стоять в правде, служить истине. И историческая правда – это одна из ее составляющих. И именно эту идею подхватил и озвучил наш Президент. Он первый встал на защиту исторической правды о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Он и сейчас говорит правду в лицо и своим коллегам, и чиновникам, и работягам, и дипломатам, и даже государствам.

# История # Протоиерей Федор Повный # Игорь Позняк

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