Протоиерей Федор Повный: наш Президент первый встал на защиту исторической правды

«17 мгновений страны» на СТВ! Кто мечтает разорвать Беларусь? Кто пытается стереть память о подвиге советского народа? Что лежит в основе единства страны? Смотрите во втором выпуске документального проекта!
«17 мгновений страны» на СТВ! Кто мечтает разорвать Беларусь? Кто пытается стереть память о подвиге советского народа? Что лежит в основе единства страны? Смотрите во втором выпуске документального проекта!
Протоиерей Федор Повный, настоятель храма-памятника в честь Всех Святых:
Национальная идея белорусов – стоять в правде, служить истине. И историческая правда – это одна из ее составляющих. И именно эту идею подхватил и озвучил наш Президент. Он первый встал на защиту исторической правды о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Он и сейчас говорит правду в лицо и своим коллегам, и чиновникам, и работягам, и дипломатам, и даже государствам.