Протоиерей Федор Повный: наш Президент первый встал на защиту исторической правды

Протоиерей Федор Повный, настоятель храма-памятника в честь Всех Святых:

Национальная идея белорусов – стоять в правде, служить истине. И историческая правда – это одна из ее составляющих. И именно эту идею подхватил и озвучил наш Президент. Он первый встал на защиту исторической правды о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Он и сейчас говорит правду в лицо и своим коллегам, и чиновникам, и работягам, и дипломатам, и даже государствам.