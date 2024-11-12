Директор мемориального комплекса «Хатынь»: оставьте нас в покое, наша национальная идея – мир

Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:

Хатынь попала в самую точку. Понимаете? Это был удар всем нашим недоброжелателям. Буквально всем. Хатынь, как ни одно место, подчеркивает, что мы, белорусы – мирные люди, что мы никогда не стремились кому-то нанести урон, увечья, кому-то сделать больно. Даже больно не в плане физически на кого-то напасть, даже больно словесно. То есть какой-то народ унизить. Наша национальная идея – это мир, стремление к миру. Если уже несколько грубее сформулировать, оставьте нас в покое, а мы уж сами разберемся с нашими проблемами.