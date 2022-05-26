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Выставка писем времён ВОВ проходит в Червене. Как общались влюблённые на фронте?

26 мая 2022 14:34
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Новости Беларуси. В Червенском краеведческом музее открылась выставка писем времен Великой отечественной, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Выставка писем времён ВОВ проходит в Червене. Как общались влюблённые на фронте?-1

Бумажные послания принадлежат родителям известного белорусского архитектора Леонида Левина, соавтора таких проектов, как «Хатынь», «Яма», «Попова Гряда». Экспозиция рассказывает историю любви мужчины, воевавшего на фронте, и женщины, жившей в эвакуации в Киргизии.

Выставка писем времён ВОВ проходит в Червене. Как общались влюблённые на фронте?-4

Елена Заборонок, директор Червенского районного краеведческого музея:
Да, люди были далеко друг от друга. Но они все время писали друг другу письма и жили этим. Жили, надеясь на скорую встречу, надеясь на Победу. И в этих письмах действительно нет ни одного слова жалоб, ни одного сетования на то, что очень тяжело. Они жили тем, что надеялись, верили и любили друг друга.

Выставка писем времён ВОВ проходит в Червене. Как общались влюблённые на фронте?-7

Помимо этого, на выставке представлены тематические картины и плакаты, а также подлинники из других коллекций.

# Великая Отечественная война # общество # Елена Заборонок # Фотофакт

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