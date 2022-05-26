Выставка писем времён ВОВ проходит в Червене. Как общались влюблённые на фронте?

Новости Беларуси. В Червенском краеведческом музее открылась выставка писем времен Великой отечественной, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Червенском краеведческом музее открылась выставка писем времен Великой отечественной, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Бумажные послания принадлежат родителям известного белорусского архитектора Леонида Левина, соавтора таких проектов, как «Хатынь», «Яма», «Попова Гряда». Экспозиция рассказывает историю любви мужчины, воевавшего на фронте, и женщины, жившей в эвакуации в Киргизии.
Елена Заборонок, директор Червенского районного краеведческого музея:
Да, люди были далеко друг от друга. Но они все время писали друг другу письма и жили этим. Жили, надеясь на скорую встречу, надеясь на Победу. И в этих письмах действительно нет ни одного слова жалоб, ни одного сетования на то, что очень тяжело. Они жили тем, что надеялись, верили и любили друг друга.
Помимо этого, на выставке представлены тематические картины и плакаты, а также подлинники из других коллекций.