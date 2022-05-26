Петришенко: санкционный удар нацелен не только на Беларусь и Россию, но и на разрушение евразийской интеграции

Особенно это касается таких направлений, как машино- и станкостроение, энергетика, микроэлектроника, фармацевтика. Перспективу в ЕАЭС видят также и за развитием цифровых технологий. По прогнозам экспертов, IT-сектор способен прирасти с новой силой во всех странах Союза до 2025 года. Например, в таможенной сфере и транспорте.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Санкции – это не только ущерб, это еще и новые возможности для укрепления и расширения сотрудничества с дружественными странами и тем более с союзниками. Надо четко понимать, что санкционный удар нацелен не только на Беларусь и Россию. Действия Запада направлены и на разрушение евразийской интеграции. На Западе прекрасно понимают, что вместе мы, государства ЕАЭС, сильнее кратно. И здесь вполне уместно и актуально говорить о синергетическом эффекте нашей евразийской интеграции.