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Петришенко: санкционный удар нацелен не только на Беларусь и Россию, но и на разрушение евразийской интеграции

26 мая 2022 14:44
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Новости Беларуси. Правительство Беларуси странам евразийской пятерки предложило модель сотрудничества по импортозамещению на примере Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Петришенко: санкционный удар нацелен не только на Беларусь и Россию, но и на разрушение евразийской интеграции-1

Особенно это касается таких направлений, как машино- и станкостроение, энергетика, микроэлектроника, фармацевтика. Перспективу в ЕАЭС видят также и за развитием цифровых технологий. По прогнозам экспертов, IT-сектор способен прирасти с новой силой во всех странах Союза до 2025 года. Например, в таможенной сфере и транспорте.  

Петришенко: санкционный удар нацелен не только на Беларусь и Россию, но и на разрушение евразийской интеграции-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:  
Санкции – это не только ущерб, это еще и новые возможности для укрепления и расширения сотрудничества с дружественными странами и тем более с союзниками. Надо четко понимать, что санкционный удар нацелен не только на Беларусь и Россию. Действия Запада направлены и на разрушение евразийской интеграции. На Западе прекрасно понимают, что вместе мы, государства ЕАЭС, сильнее кратно. И здесь вполне уместно и актуально говорить о синергетическом эффекте нашей евразийской интеграции.  

Петришенко: санкционный удар нацелен не только на Беларусь и Россию, но и на разрушение евразийской интеграции-7

В рамках форума пройдет порядка 35 мероприятий. На завтра запланировано заседание Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.  

# Санкции # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

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