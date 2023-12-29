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Массовый сбор шишек начался в лесхозах Витебской области

29 декабря 2023 17:03
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Новости Беларуси. В Беларуси начался массовый сбор шишек. В этом году благодаря ранее полученному селекционному материалу планируют посадить 32 тысячи гектар леса. Значительный вклад в стратегический фонд страны вносит Витебская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Ходюкова узнала, как получают элитные семена сосен в Глубокском опытном лесхозе.

Массовый сбор шишек начался в лесхозах Витебской области-1

В Глубокском опытном лесхозе декабрь называют не иначе как «хвойной страдой». Светлана Матюшонок уже не первый сезон занимается сбором шишек, в ближайшее время ей предстоит получить урожай с более чем 20 гектаров лесосеменной плантации сосны. Труд ручной и продолжается весь световой день. В помощь – техника, которая позволяет дотянуться даже до самых верхних веток.

Массовый сбор шишек начался в лесхозах Витебской области-4

Сергей Огурень, начальник отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Глубокского опытного лесхоза:
В этом году с данной плантации планируем заготовить более 1 600 килограммов шишек, при переработке получить из них около 16 килограммов чистых семян – это будет около 4-5 миллионов всходов. Таким образом, мы полностью закроем свою потребность в посадочном материале сосны обыкновенной на следующий год.

Массовый сбор шишек начался в лесхозах Витебской области-7

Чтобы максимально сохранить урожай, заготовка продлится приблизительно до марта. С наступлением весеннего тепла шишки начнут раскрываться и естественным образом терять семена.

Подробности – в видеосюжете.

# Государственная лесная политика # общество # Новости Витебска и Витебской области

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