Дед Мороз и Солодуха на велосипедах, тысячи людей и костюмов. Репортаж СТВ о «Viva Ровар-2018»

Новости Беларуси. Самый масштабный в стране велопарад «Viva Ровар» 12 мая собрал тысячи участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На велофесте побывала и наш корреспондент Наталья Шеметова.
Новости Беларуси. Самый масштабный в стране велопарад «Viva Ровар» 12 мая собрал тысячи участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На велофесте побывала и наш корреспондент Наталья Шеметова.
Из Гомеля прямиком на велодорожку в костюме Деда Мороза приехал Иван Дусенок. Молодой парень предпочитает два колеса с самого детства. Однако признается: велосезон так ярко и оригинально он еще не открывал.
Недаром этот солнечный субботний день проходит под лозунгом велокарнавала. Здесь есть пираты, космонавты, зомби и даже супергерои. Самый яркий конкурс необычного заезда – конкурс на лучший костюм. Главный приз за победу – новенький велосипед.
Надежда Гимик, Ирина Доморенок, участницы велокарнавала:
Эмоции переполняют, настроение позитивное, весеннее, солнечное. Здорово! Такой праздник нужно в каждый район Беларуси. Современный белорусский костюм у нас, мы будем участвовать в номинации обязательно.
Анна Валикевич, участница велокарнавала:
Я типичный француз. Совершенно случайно оказалась во Франции в начале этого лета и так вдохновилась багетами и французами. На празднике в первый раз. Самое большое испытание – это солнце.
Такой плотности велосипедов позавидовали бы и улицы Берлина. В 2018 году число участников парада «Viva Ровар» превысило 17 тысяч человек. Это почти в два раз больше, чем в прошлый раз.
Также велокарновал уже по праву носит международный статус. Россия, Швеция, Эстония, Литва – это далеко не весь список. Более 20 стран приняли участие в белорусском велопробеге.
Наталья Шеметова, СТВ:
Разнообразие транспорта здесь просто удивляет. Кроме велосипедов, например, есть самокаты.
В таких гонках скорость не так уж и важна, главное – преодолеть дистанцию в 10 километров. Старт у стелы, далее по проспекту Победителей до «Минск-Арены», а затем обратно к парку Победы.
К слову, маленькая Карина признается, что этой ночью очень плохо спала. Мечтала поскорей принять участие в самом массовом велопробеге в истории
Карина Аксенова, участница велокарнавала:
Я сегодня тигр!
Среди тех, кто решил провести выходной нажимая на педали, кстати, немало известных персон.
Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси:
Проехать на двухколесном коне с удовольствием 12 километров – шесть туда, шесть обратно. Получил такой адреналин и кайф, непередаваемое состояние. Столько людей, столько солнца!
Наталья Цилинская, заслуженный мастер спорта Беларуси:
Эмоции непередаваемые, и с погодой повезло, и количество людей просто ошеломляет. Количество костюмов! Все цвета радуги. Чем больше людей любит велоспорт, тем лучше велоспорту, соответственно, и мне.
Любители экологически чистого двухколесного транспорта уверяют: велосипед – это не просто средство для передвижения, а целый образ жизни. Там, где есть здоровье, там непременно будет счастье, которое принесет в каждую семью мир, согласие и любовь.