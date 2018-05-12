Дед Мороз и Солодуха на велосипедах, тысячи людей и костюмов. Репортаж СТВ о «Viva Ровар-2018»

Новости Беларуси. Самый масштабный в стране велопарад «Viva Ровар» 12 мая собрал тысячи участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На велофесте побывала и наш корреспондент Наталья Шеметова.

Из Гомеля прямиком на велодорожку в костюме Деда Мороза приехал Иван Дусенок. Молодой парень предпочитает два колеса с самого детства. Однако признается: велосезон так ярко и оригинально он еще не открывал.

Недаром этот солнечный субботний день проходит под лозунгом велокарнавала. Здесь есть пираты, космонавты, зомби и даже супергерои. Самый яркий конкурс необычного заезда – конкурс на лучший костюм. Главный приз за победу – новенький велосипед.

Надежда Гимик, Ирина Доморенок, участницы велокарнавала:

Эмоции переполняют, настроение позитивное, весеннее, солнечное. Здорово! Такой праздник нужно в каждый район Беларуси. Современный белорусский костюм у нас, мы будем участвовать в номинации обязательно.

Анна Валикевич, участница велокарнавала:

Я типичный француз. Совершенно случайно оказалась во Франции в начале этого лета и так вдохновилась багетами и французами. На празднике в первый раз. Самое большое испытание – это солнце.

Такой плотности велосипедов позавидовали бы и улицы Берлина. В 2018 году число участников парада «Viva Ровар» превысило 17 тысяч человек. Это почти в два раз больше, чем в прошлый раз.

Также велокарновал уже по праву носит международный статус. Россия, Швеция, Эстония, Литва – это далеко не весь список. Более 20 стран приняли участие в белорусском велопробеге.

Наталья Шеметова, СТВ:

Разнообразие транспорта здесь просто удивляет. Кроме велосипедов, например, есть самокаты.

В таких гонках скорость не так уж и важна, главное – преодолеть дистанцию в 10 километров. Старт у стелы, далее по проспекту Победителей до «Минск-Арены», а затем обратно к парку Победы.

К слову, маленькая Карина признается, что этой ночью очень плохо спала. Мечтала поскорей принять участие в самом массовом велопробеге в истории

Карина Аксенова, участница велокарнавала:

Я сегодня тигр! Среди тех, кто решил провести выходной нажимая на педали, кстати, немало известных персон.

Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси:

Проехать на двухколесном коне с удовольствием 12 километров – шесть туда, шесть обратно. Получил такой адреналин и кайф, непередаваемое состояние. Столько людей, столько солнца!

Наталья Цилинская, заслуженный мастер спорта Беларуси:

Эмоции непередаваемые, и с погодой повезло, и количество людей просто ошеломляет. Количество костюмов! Все цвета радуги. Чем больше людей любит велоспорт, тем лучше велоспорту, соответственно, и мне.