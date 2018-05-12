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На велокарнавал «Viva Ровар» в Минске приехали более 15 тысяч гостей

12 мая 2018 14:24
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Новости Беларуси. Самый масштабный велопарад в стране собрал тысячи участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На велокарнавал «Viva Ровар» в Минске приехали более 15 тысяч гостей-1

«Viva Rovar-2018»: на проспекте Победителей стартовал главный велокарнавал страны

Разделить радость праздника в столицу «прикатили» гости из разных регионов Беларуси и из-за рубежа.

На велокарнавал «Viva Ровар» в Минске приехали более 15 тысяч гостей-4

Я сегодня тигр. Я буду кататься со взрослыми на велозабеге! Немножко страшно, но и весело.

На велокарнавал «Viva Ровар» в Минске приехали более 15 тысяч гостей-7

Я с детства катаюсь на велосипеде, веду активный образ жизни. На таком грандиозном мероприятии впервые. Прекрасное настроение, прекрасная атмосфера, дружелюбные люди.

На велокарнавал «Viva Ровар» в Минске приехали более 15 тысяч гостей-10

Велопарад традиционно прошел по проспекту Победителей. Сейчас в самом разгаре развлекательная программа на площадке в парке Победы на берегу Комсомольского озера.

# Велосипед # общество

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