На велокарнавал «Viva Ровар» в Минске приехали более 15 тысяч гостей

Новости Беларуси. Самый масштабный велопарад в стране собрал тысячи участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Самый масштабный велопарад в стране собрал тысячи участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Viva Rovar-2018»: на проспекте Победителей стартовал главный велокарнавал страны
Разделить радость праздника в столицу «прикатили» гости из разных регионов Беларуси и из-за рубежа.
Я сегодня тигр. Я буду кататься со взрослыми на велозабеге! Немножко страшно, но и весело.
Я с детства катаюсь на велосипеде, веду активный образ жизни. На таком грандиозном мероприятии впервые. Прекрасное настроение, прекрасная атмосфера, дружелюбные люди.
Велопарад традиционно прошел по проспекту Победителей. Сейчас в самом разгаре развлекательная программа на площадке в парке Победы на берегу Комсомольского озера.