Прямой эфир

«Я сразу в нее влюбился и мечтал, что буду обязательно на ней ездить»: участник выставки ретроавтомобилей

12 мая 2018 15:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. По-настоящему яркое зрелище автолегенд развернулось на Площади государственного флага в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я сразу в нее влюбился и мечтал, что буду обязательно на ней ездить»: участник выставки ретроавтомобилей-1

Международный фестиваль «Ретро-Минск 2018»: фотофакт

«Я сразу в нее влюбился и мечтал, что буду обязательно на ней ездить»: участник выставки ретроавтомобилей-4

В фестивале участвуют более 300 человек. Ретроавтомобиль для каждого них участников дорог по-своему. Для одних обладать раритетом – детская мечта, для других – память о родных, а для кого-то – настоящий талисман счастливой семейной жизни.

«Я сразу в нее влюбился и мечтал, что буду обязательно на ней ездить»: участник выставки ретроавтомобилей-7

Михаил Банес, участник фестиваля «Ретро-Минск 2018»:
Машина у нас с 1994 года, еще отец ее покупал. Я тогда был еще совсем маленьким. Помню первую свою встречу с этой машиной. Был дождь, я выхожу, а она вся в каплях дождя. Я сразу в нее влюбился и мечтал, что, когда вырасту, буду обязательно на ней ездить.

«Я сразу в нее влюбился и мечтал, что буду обязательно на ней ездить»: участник выставки ретроавтомобилей-10

Ольга Банес, участница фестиваля «Ретро-Минск 2018»:
В первый раз мое знакомство с этой машиной состоялось на прошлом автопробеге. Мы уже были знакомы с супругом. Я пришла по его приглашению на этот пробег, и, в общем-то, эта машина – это наша семейная машина.

«Я сразу в нее влюбился и мечтал, что буду обязательно на ней ездить»: участник выставки ретроавтомобилей-13

Вадим Павлушкин, участник фестиваля «Ретро-Минск 2018»:
Культовая машина. Muscle car – это легенда, фактически легенда Запада, Востока, даже, можно сказать, всего земного шара. Машина, которая на века.

«Я сразу в нее влюбился и мечтал, что буду обязательно на ней ездить»: участник выставки ретроавтомобилей-16

Колонна ретроавтомобилей проехала по столичным проспектам Победителей и Независимости, сделав круг почета на площади Победы.

# Автомобили # общество # Михаил Банес # Ольга Банес # Вадим Павлушкин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На велокарнавал «Viva Ровар» в Минске приехали более 15 тысяч гостей
12 мая 2018 14:24

На велокарнавал «Viva Ровар» в Минске приехали более 15 тысяч гостей

На прямую линию к первому зампредседателю Гомельского горисполкома дозвонились 10 человек. О чем спрашивали люди?
12 мая 2018 12:31

На прямую линию к первому зампредседателю Гомельского горисполкома дозвонились 10 человек. О чем спрашивали люди?

Проспекты Победителей и Машерова перекрыты из-за велопарада до четырёх вечера: карта
12 мая 2018 12:20

Проспекты Победителей и Машерова перекрыты из-за велопарада до четырёх вечера: карта