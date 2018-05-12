«Я сразу в нее влюбился и мечтал, что буду обязательно на ней ездить»: участник выставки ретроавтомобилей

Новости Беларуси. По-настоящему яркое зрелище автолегенд развернулось на Площади государственного флага в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В фестивале участвуют более 300 человек. Ретроавтомобиль для каждого них участников дорог по-своему. Для одних обладать раритетом – детская мечта, для других – память о родных, а для кого-то – настоящий талисман счастливой семейной жизни.

Михаил Банес, участник фестиваля «Ретро-Минск 2018»:

Машина у нас с 1994 года, еще отец ее покупал. Я тогда был еще совсем маленьким. Помню первую свою встречу с этой машиной. Был дождь, я выхожу, а она вся в каплях дождя. Я сразу в нее влюбился и мечтал, что, когда вырасту, буду обязательно на ней ездить.

Ольга Банес, участница фестиваля «Ретро-Минск 2018»:

В первый раз мое знакомство с этой машиной состоялось на прошлом автопробеге. Мы уже были знакомы с супругом. Я пришла по его приглашению на этот пробег, и, в общем-то, эта машина – это наша семейная машина.

Вадим Павлушкин, участник фестиваля «Ретро-Минск 2018»:

Культовая машина. Muscle car – это легенда, фактически легенда Запада, Востока, даже, можно сказать, всего земного шара. Машина, которая на века.