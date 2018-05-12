«Таких семей было не более 10 во всем Советском Союзе». Построят ли в Гомеле мемориал братьям Лизюковым?

Новости Беларуси. Навести порядок на Аллее любви и увековечить память земляков. На прямую телефонную линию Гомельского горисполкома за три часа позвонили более 10 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие проблемы волнуют гомельчан? Узнавал корреспондент Александр Добриян.

Звонков на прямую линию сегодня чуть более десятка. Возможно, на активность повлияла хорошая погода и начало дачного сезона: общению с представителями администрации горожане элементарно предпочли загородный отдых. Те же, кто решил обратиться, в основном интересовались благоустройством.

На прямую линию к первому зампредседателю Гомельского горисполкома дозвонились 10 человек. О чем спрашивали люди? Фестивальный парк – популярное место отдыха. В солнечный день здесь полно народа.

Александр Добриян, СТВ:

Аллея влюбленных со своей Эйфелевой башней и другими романтическими уголками в Гомеле появилось всего пару лет назад, но сегодня она воспринимается как неотъемлемая часть городского ландшафта. Сюда молодожены, здесь назначают свидания. Все на виду, поэтому малейший беспорядок – уже повод для сигнала в администрацию.

Главные нарушители порядка Аллеи влюбленных – голуби. Символ чистой любви часто оставляет дурной след в парке.

С этим ничего не поделать, чего не скажешь о прошлогодней листве на газоне. Она действительно не добавляет романтики.

Анастасия Лысенко, жительница Гомеля:

Я считаю, что не нужно роптать только на чиновников и на государственные службы. Если есть желание, чтобы было чисто, нужно объединяться и наводить чистоту самостоятельно. Тогда, наверное, будет чище, приятнее здесь гулять. Я, например, не против присоединиться с лопатой, граблями.

Более концептуальный вопрос у Ивана Афанасьева. Руководитель центра «Патриотика» выступил с идеей увековечить в бронзе память земляков – легендарных братьев Лизюковых. Все трое положили свои жизни на алтарь победы в Великой Отечественной. Причем командир пятой танковой армии Александр Лизюков и полковник-артиллерист Петр Лизюков были удостоены звания Герой Советского Союза.

Иван Афанасьев, руководитель центра «Патриотика»:

Таких семей, в которых трое братьев погибли бы, а двое стали Героями Советского Союза, было не более 10 во всем Советском Союзе. И, пожалуй, это единственная семья в Беларуси. Этот символ будет объединен судьбами трех реально существовавших людей, которые в неимоверных условиях, в самых трудных фронтовых обстоятельствах доказывали, что человек способен на невозможное, если он верен своей земле, если он верен своей чести.