Прямой эфир

«Таких семей было не более 10 во всем Советском Союзе». Построят ли в Гомеле мемориал братьям Лизюковым?

12 мая 2018 16:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Навести порядок на Аллее любви и увековечить память земляков. На прямую телефонную линию Гомельского горисполкома за три часа позвонили более 10 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие проблемы волнуют гомельчан? Узнавал корреспондент Александр Добриян.

«Таких семей было не более 10 во всем Советском Союзе». Построят ли в Гомеле мемориал братьям Лизюковым?-1

Звонков на прямую линию сегодня чуть более десятка. Возможно, на активность повлияла хорошая погода и начало дачного сезона: общению с представителями администрации горожане элементарно предпочли загородный отдых. Те же, кто решил обратиться, в основном интересовались благоустройством.

«Таких семей было не более 10 во всем Советском Союзе». Построят ли в Гомеле мемориал братьям Лизюковым?-4

На прямую линию к первому зампредседателю Гомельского горисполкома дозвонились 10 человек. О чем спрашивали люди?

Фестивальный парк – популярное место отдыха. В солнечный день здесь полно народа.

«Таких семей было не более 10 во всем Советском Союзе». Построят ли в Гомеле мемориал братьям Лизюковым?-7

Александр Добриян, СТВ:
Аллея влюбленных со своей Эйфелевой башней и другими романтическими уголками в Гомеле появилось всего пару лет назад, но сегодня она воспринимается как неотъемлемая часть городского ландшафта. Сюда молодожены, здесь назначают свидания. Все на виду, поэтому малейший беспорядок – уже повод для сигнала в администрацию.

«Таких семей было не более 10 во всем Советском Союзе». Построят ли в Гомеле мемориал братьям Лизюковым?-10

Главные нарушители порядка Аллеи влюбленных – голуби. Символ чистой любви часто оставляет дурной след в парке.

«Таких семей было не более 10 во всем Советском Союзе». Построят ли в Гомеле мемориал братьям Лизюковым?-13

С этим ничего не поделать, чего не скажешь о прошлогодней листве на газоне. Она действительно не добавляет романтики.

«Таких семей было не более 10 во всем Советском Союзе». Построят ли в Гомеле мемориал братьям Лизюковым?-16

Анастасия Лысенко, жительница Гомеля:
Я считаю, что не нужно роптать только на чиновников и на государственные службы. Если есть желание, чтобы было чисто, нужно объединяться и наводить чистоту самостоятельно. Тогда, наверное, будет чище, приятнее здесь гулять. Я, например, не против присоединиться с лопатой, граблями.

«Таких семей было не более 10 во всем Советском Союзе». Построят ли в Гомеле мемориал братьям Лизюковым?-19

Более концептуальный вопрос у Ивана Афанасьева. Руководитель центра «Патриотика» выступил с идеей увековечить в бронзе память земляков – легендарных братьев Лизюковых. Все трое положили свои жизни на алтарь победы в Великой Отечественной. Причем командир пятой танковой армии Александр Лизюков и полковник-артиллерист Петр Лизюков были удостоены звания Герой Советского Союза. 

«Таких семей было не более 10 во всем Советском Союзе». Построят ли в Гомеле мемориал братьям Лизюковым?-22

Иван Афанасьев, руководитель центра «Патриотика»:
Таких семей, в которых трое братьев погибли бы, а двое стали  Героями Советского Союза, было не более 10 во всем Советском Союзе. И, пожалуй, это единственная семья в Беларуси. Этот символ будет объединен судьбами трех реально существовавших людей, которые в неимоверных условиях, в самых трудных фронтовых обстоятельствах доказывали, что человек способен на невозможное, если он верен своей земле, если он верен своей чести.

«Таких семей было не более 10 во всем Советском Союзе». Построят ли в Гомеле мемориал братьям Лизюковым?-25

По предварительным оценкам памятник может обойтись бюджету в 300 тысяч рублей. Тем не менее, жители областного центра надеются, что встретят 75 годовщину освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков у нового мемориала.

# Прием граждан # общество # Александр Добриян # Анастасия Лысенко # Иван Афанасьев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я сразу в нее влюбился и мечтал, что буду обязательно на ней ездить»: участник выставки ретроавтомобилей
12 мая 2018 15:11

«Я сразу в нее влюбился и мечтал, что буду обязательно на ней ездить»: участник выставки ретроавтомобилей

На велокарнавал «Viva Ровар» в Минске приехали более 15 тысяч гостей
12 мая 2018 14:24

На велокарнавал «Viva Ровар» в Минске приехали более 15 тысяч гостей

На прямую линию к первому зампредседателю Гомельского горисполкома дозвонились 10 человек. О чем спрашивали люди?
12 мая 2018 12:31

На прямую линию к первому зампредседателю Гомельского горисполкома дозвонились 10 человек. О чем спрашивали люди?