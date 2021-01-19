«Даже в субботу и воскресенье тебя тянет в поле». Анатолий Анюховский о том, что притягивает в профессии и как привлечь молодёжь работать в деревне

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода рассказал, что его притягивает в профессии и как привлечь молодежь работать в деревне. Вадим Щеглов, ведущий:

Почему вы выбрали сельское хозяйство?

Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода:

Сельское хозяйство – это живое вокруг тебя. Растения – это тоже живой организм. Земля притягивает, когда на ней долго работаешь и живешь. Вадим Щеглов:

А где прошло ваше детство?

Анатолий Анюховский:

Я родился в деревне Ленино Горецкого района, но в школу пошел уже в Горках. Мы переехали в 1961 году в Горки. Там сельскохозяйственная академия, я ее и окончил. Вадим Щеглов:

Родители стремились возле дома вас выучить?

Анатолий Анюховский:

Да. Белорусская сельхозакадемия – это старейший сельскохозяйственный вуз не только Беларуси. Впереди может быть только московская Тимирязевская академия. И мои дети окончили эту же академию. Потому что там еще была моя мама, она внуков приняла, присматривала. Так оно все вяжется. А что, на селе сегодня нельзя работать? Можно прекрасно и работать, и жить. И потом, мне кажется, вся эта работа затягивает. У меня прекрасные кадры. Они все делают сами.

Вадим Щеглов:

Как оставить кадры в деревне? Не хотят сегодня молодые специалисты после распределения возвращаться в село. Они поучились в Минске, в Могилеве, в Витебске ветакадемию закончили. Нужно условия создавать. В первую очередь жилье, зарплаты, чтобы были как минимум как в городе. Анатолий Анюховский:

Зарплаты есть. Идет укрупнение хозяйств. И уже стабилизируется социальная база. И жилье там есть, и зарплаты. Я когда работал в исполкоме, задолженность по зарплате была 5-6 месяцев. Теперь таких задолженностей нет. Своевременно выплачивается зарплата. Так что не все так плохо, как думает об этом молодежь. Она просто не увязалась в это производство.

Вадим Щеглов:

Вы сказали, что у вас хорошие кадры. Как и что делается для того, чтобы их удержать, чтобы они не уезжали в Минск? Анатолий Анюховский:

Такой многосложный вопрос, сложно отвечать. Удерживать сегодня может только свой внутренний интерес. Если сельский человек родился и вырос там, все равно его будет тянуть остаться. Мы хотим, чтобы из города пошли туда. Конечно, городские люди на село смотрят с определенным недоверием и не считают, что там их судьба. Безусловно, нет. А сельская молодежь оканчивает учебные заведения, и многие возвращаются. Вопрос связан с тем, что это укрупнение тоже отразилось на том, что в таком количестве специалистов на селе нет необходимости.

Я агрохимик-почвовед, это не чистый агроном. Кстати, этот факультет, я считаю, зря сократили. Он сейчас называется агроэкология. Это больше городская специальность, но она все равно смежная с общей агрономией. Я и пошел в агрономию. Вы знаете, увлекает. Есть выходной. Я могу использовать его исключительно для семьи, для себя, для отдыха на диване, смотреть телевизор, листать газеты. Но все равно, даже в субботу и воскресенье тебя тянет в поле. Ты садишься на машину и едешь туда смотреть. Может, в тот день никто и не работает в поле, но ты смотришь, как растет пшеница, рапс, картофель. В сад заедешь посмотреть, как цветет. Есть такие моменты, которые втягивают, и человек становится зависимым, как есть наркотическая, а есть зависимость от этого окружения: поля, сада. Я не то, что для красного словца говорю. Это образ мышления, стиль жизни. Как это назвать? Тебя работа поглотила.