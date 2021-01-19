Как белорусы относятся к винам, произведённым в нашей стране?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода рассказал, как белорусы относятся к винам, произведенным в нашей стране. Вадим Щеглов, ведущий:

Анатолий Васильевич, я так понимаю, что ваше предприятие начиналось с виноделия.

Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода:

Конечно. Виноделие лежало в основе. Это старейшее винодельческое предприятие Республики Беларусь. В этом году будет 115 лет с основания. Если видели, на моторном корпусе написано «1906». Это поместье панов Гадзицких, которые владели собственностью этого предприятия и крахмального производства. Они были хозяевами. Наше производство претерпевало всевозможное: в войну джемы для немецкой армии производились, после виноделия оно было основным производством и донором всех остальных отраслей, которые с 2002 года начали развиваться. Вадим Щеглов:

Сегодня ситуация другая. У вас с каждым разом вина становится все меньше по объемам производства. Наши люди стали меньше пить? Анатолий Анюховский:

Безусловно. У нас и по статистике на 40 % потребление алкоголя на душу населения сократилось. Второй вопрос – что плодовое виноделие идет на сокращение. На его смену идет ягодное, фруктовое виноделие.

Вадим Щеглов:

То есть, те чернила, которые когда-то были, уходят, и идет натуральное фруктовое вино? Анатолий Анюховский:

Мы производили до девяти тысяч тонн в год этой продукции. Сегодня это чуть больше ста тысяч тонн. Вадим Щеглов:

О чем вы говорили с главой государства? Анатолий Анюховский:

Я просто вкратце сказал, какая экономика вина и сока. Я говорю – убыточная. А почему? Низкие входные цены, малообъемные заявки, и, конечно же, невозможно построить экономику. Вадим Щеглов:

Сейчас зрители сидят и думают: ну как вино может быть убыточным?

Анатолий Анюховский:

Если на входе бутылка будет 1 рубль 20 копеек, как ты эту себестоимость создашь? Если вина достойные, они будут 2 рубля. Туда же нужны вишня, брусника, клюква. Вадим Щеглов:

Говоря о винах. В нашем представлении это чернила, что вообще фактически пить нельзя. Я беседую с руководителями ликеро-водочной отрасли, они говорят, что хорошее у нас сегодня плодово-ягодное вино, натуральное.

Анатолий Анюховский:

Есть натуральные вина, которые производятся на нашем заводе. Мы дважды встречали Президента и дважды его угощали этим вином. Эти вина без добавления спирта, на натуральном наброде. Есть сахар в продукте, яблоке или ягодах, и туда все равно добавляется немножко сахара. Но спирт не добавляется, на естественном наброде создается такое вино. Точно так же происходит и с виноградными винами. Но в винограде больше сахаров, чем у нашей черной смородины или красной. Это кислая ягода. В ней немножко не достает. А технология производства натуральных ягодных вин такая же, как и виноградных. Вадим Щеглов:

Не пьет наш народ наше вино натуральное? Анатолий Анюховский:

Я вам хочу сказать, что это мировая тенденция. Вином считается виноградное. Ягодные вина всегда присутствуют. Даже гипермаркеты можно в Берлине смотреть, в других городах Германии, Франции, Италии. Везде присутствуют эти ягодные натуральные вина. Но их потребление незначительное. Я и Президенту говорил: ну не растет у нас виноград. В Пинске пытаются что-то сделать, но значение винограда – это содержащийся в нем сахар. Холодно, поэтому и в Минске он будет получаться кислым.