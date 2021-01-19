Александр Лукашенко оценил развитие лесного хозяйства в Беларуси: Восстановили утраченное в бытность СССР

Новости Беларуси. 19 января Александр Лукашенко принял с докладом заместителя премьер-министра Александра Субботина и министра лесного хозяйства Виталия Дрожжу, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я пригласил вас, чтобы обсудить состояние дел в основной нашей отрасли, фундаментальной. Это одна из базовых отраслей нашей экономики.

Глава государства отметил, что около 40% территории Беларуси занимают леса – ценнейший возобновляемый ресурс. За годы независимости их площадь была увеличена почти на 1 млн га.

Александр Лукашенко:

Это говорит, что мы не «хищники» и к природе, тому ресурсу, который дарован нам господом, относимся по-человечески.

Президент обратил внимание, что Беларусь – одно из ведущих государств Европы с точки зрения лесных ресурсов. Корневой запас древесины достиг почти 2 млрд куб.м. Доля спелых лесов и перестойных древостоев превысила 20% от общего запаса.

Александр Лукашенко:

И, что очень важно, мы восстановили то, что было утрачено в бытность Советского Союза, когда всю деловую древесину (я это помню) гнали эшелонами за пределы страны: рубили, возили, отправляли в Германию или Румынию, а они нам привозили оттуда мебель. Тогда доля спелых лесов составляла 3%, сегодня – 20%.

По словам главы государства, лесная отрасль работает стабильно, несмотря на сложности эпидемической ситуации. Как и сельское хозяйство, деревообработка в прошлом году показала хорошие результаты.

Александр Лукашенко:

В деревообработке большая ведь заслуга ваша, потому что источник, сырье – это наши лесные ресурсы. Вы также вроде бы неплохо сработали, вплоть до решения тех проблем и задач, которые были мною поставлены по переработке отходов. Очень много у нас было короедов в последние годы, мы вынуждены были очень много вырубить лесных массивов с целью профилактики. Поставили пеллетные заводы, начали вырабатывать ценнейшее топливо. Как вы докладываете, все законтрактовано и все эти предприятия вышли на прибыль. Спрос на эту продукцию будет всегда.