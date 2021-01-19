Игорь Луцкий: Мининформ рассматривает ряд материалов интернет-ресурса TUT.BY для дачи правовой оценки

За период с августа по сентябрь Мининформ вынес TUT.BY несколько предупреждений, а после суд удовлетворил ходатайство ведомства о лишении TUT.BY статуса СМИ. Министр информации отметил, что на данный момент ведомство рассматривает ряд материалов, размещенных уже на интернет-ресурсе TUT.BY, чтобы дать правовую оценку в части нарушения Закона о СМИ.

Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:

На данный момент Мининформом рассматривается ряд материалов, размещаемых уже на интернет-ресурсе TUT.BY, для дачи правовой оценки в части нарушения статьи 38 Закона о средствах массовой информации (это запрещенная информация), а также о размещении недостоверной информации, способной нанести вред общественным и государственным интересам. Хочу отметить то, что анализируя открытые источники посещаемости ресурса TUT.BY, мы видим, что происходит резкое падение посещаемости у них. И мне кажется, что владельцам портала, собственникам портала – это не какое-то требование, это просто такое видение – необходимо подумать о смене редакционной политики, возможно, смене команды.

Отметим, что без статуса СМИ журналисты издания лишаются права обращаться в госорганы за получением информации, а также освещать массовые мероприятия.