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Игорь Луцкий: Мининформ рассматривает ряд материалов интернет-ресурса TUT.BY для дачи правовой оценки

19 января 2021 10:44
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Новости Беларуси. Экономический суд Минска отклонил апелляцию TUT.BY. Таким образом, одним сетевым изданием в Беларуси стало меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За период с августа по сентябрь Мининформ вынес TUT.BY несколько предупреждений, а после суд удовлетворил ходатайство ведомства о лишении TUT.BY статуса СМИ. Министр информации отметил, что на данный момент ведомство рассматривает ряд материалов, размещенных уже на интернет-ресурсе TUT.BY, чтобы дать правовую оценку в части нарушения Закона о СМИ.

Игорь Луцкий: Мининформ рассматривает ряд материалов интернет-ресурса TUT.BY для дачи правовой оценки-1

Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:
На данный момент Мининформом рассматривается ряд материалов, размещаемых уже на интернет-ресурсе TUT.BY, для дачи правовой оценки в части нарушения статьи 38 Закона о средствах массовой информации (это запрещенная информация), а также о размещении недостоверной информации, способной нанести вред общественным и государственным интересам. Хочу отметить то, что анализируя открытые источники посещаемости ресурса TUT.BY, мы видим, что происходит резкое падение посещаемости у них. И мне кажется, что владельцам портала, собственникам портала это не какое-то требование, это просто такое видение необходимо подумать о смене редакционной политики, возможно, смене команды.

Отметим, что без статуса СМИ журналисты издания лишаются права обращаться в госорганы за получением информации, а также освещать массовые мероприятия.

# СМИ Беларуси # общество # Игорь Луцкий # Фотофакт

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