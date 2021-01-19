«Важно, как человек себя подаёт, как он подготовился». Как успешно пройти собеседование?

Высококвалифицированный специалист, полиглот с многолетним трудовым бэкграундом и просто приятный в общении человек – такого ценного кадра днем с огнем не сыщешь. Рекрутеры media и digital сфер ведут настоящую охоту на творческих личностей. Из океана претендентов отыскать золотую рыбку и заманить в свои сети – успешная спецоперация. А потому никаких стресс-интервью на собеседовании – это прошлый век.

Дарья Каток, рекрутер:

Работодатели сейчас снизили свои требования в какой-то мере либо ищут дальше талантливейших по своим требованиям. Стрессовые интервью – не то, что непопулярные, все рекрутеры в большинстве своем осуждают это интервью. Это, наоборот, стресс для кандидата, и есть вероятность, что мы можем упустить какого-то очень хорошего, талантливого человека.

Однако если должность подразумевает многозадачность, то будьте готовы к встряске. Изучите вакансию, на которую претендуете, чтобы сразу выложить все козыри. Не стесняйтесь озвучивать свои «хард скилы» и акцентируйте внимание на личных качествах. Нередко именно они цепляют работодателя.

Дарья Каток:

Обычно у каждой компании есть какой-то определенный портрет кандидата. Что он в себя включает? Это коммуникабельность, открытость, какие-то увлечения. Главное, чтобы вы пришли уже на интервью и понимали, что человек хочет вам помочь, хочет разобраться в вас и, соответственно, рассмотреть вас как кандидата. Многие компании не готовы обучать своих сотрудников, соответственно, они готовы принимать по нескольким «хард скилам», но главное, чтобы по «софт скилам» человек проходил.

А вот в мире бизнеса действуют иные законы. Воротилам крупных корпораций необходим «зрелый» работник. На собеседовании и выясняют, своего ли поля ягода. Валентина Лихачева, директор консалтинговой компании:

Сначала наша личная встреча предваряется телефонным интервью, в котором мы понимаем, тот ли это человек, которого мы ищем. Если все ок, мы договариваемся о встрече. Важно, как человек себя подает, как он подготовился к собеседованию, как он выглядит, манера, осанка, речь, как человек подает информацию о себе, что он рассказывает, как человек вычленяет то, что важно услышать.

И здесь будут оценивать все: от чистоты речи до языка тела. Вам предложат моментально решить смоделированную задачу. К тому же, доказывать свой профессионализм готовьтесь на пару с соперником. Валентина Лихачева:

У нас есть задача: ответить себе на ряд ключевых вопросов. Насколько этот человек соответствует заявленным требованиям по образованию, опыту, в каких компаниях работал, какие объемы задач решал, какими людьми руководил? Важные моменты связаны с его личностными особенностями, которые очень важны для того, чтобы с ним можно было нормально коммуницировать, чтобы можно было ему ставить задачи и спрашивать за результат.