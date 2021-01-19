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«Важно, как человек себя подаёт, как он подготовился». Как успешно пройти собеседование?

19 января 2021 10:15
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Высококвалифицированный специалист, полиглот с многолетним трудовым бэкграундом и просто приятный в общении человек – такого ценного кадра днем с огнем не сыщешь. Рекрутеры media и digital сфер ведут настоящую охоту на творческих личностей. Из океана претендентов отыскать золотую рыбку и заманить в свои сети – успешная спецоперация. А потому никаких стресс-интервью на собеседовании – это прошлый век.

«Важно, как человек себя подаёт, как он подготовился». Как успешно пройти собеседование? -1

Дарья Каток, рекрутер:
Работодатели сейчас снизили свои требования в какой-то мере либо ищут дальше талантливейших по своим требованиям. Стрессовые интервью – не то, что непопулярные, все рекрутеры в большинстве своем осуждают это интервью. Это, наоборот, стресс для кандидата, и есть вероятность, что мы можем упустить какого-то очень хорошего, талантливого человека.

«Важно, как человек себя подаёт, как он подготовился». Как успешно пройти собеседование? -4

Однако если должность подразумевает многозадачность, то будьте готовы к встряске. Изучите вакансию, на которую претендуете, чтобы сразу выложить все козыри. Не стесняйтесь озвучивать свои «хард скилы» и акцентируйте внимание на личных качествах. Нередко именно они цепляют работодателя.

«Важно, как человек себя подаёт, как он подготовился». Как успешно пройти собеседование? -7

Дарья Каток:
Обычно у каждой компании есть какой-то определенный портрет кандидата. Что он в себя включает? Это коммуникабельность, открытость, какие-то увлечения. Главное, чтобы вы пришли уже на интервью и понимали, что человек хочет вам помочь, хочет разобраться в вас и, соответственно, рассмотреть вас как кандидата. Многие компании не готовы обучать своих сотрудников, соответственно, они готовы принимать по нескольким «хард скилам», но главное, чтобы по «софт скилам» человек проходил.

«Важно, как человек себя подаёт, как он подготовился». Как успешно пройти собеседование? -10

А вот в мире бизнеса действуют иные законы. Воротилам крупных корпораций необходим «зрелый» работник. На собеседовании и выясняют, своего ли поля ягода.

Валентина Лихачева, директор консалтинговой компании:
Сначала наша личная встреча предваряется телефонным интервью, в котором мы понимаем, тот ли это человек, которого мы ищем. Если все ок, мы договариваемся о встрече. Важно, как человек себя подает, как он подготовился к собеседованию, как он выглядит, манера, осанка, речь, как человек подает информацию о себе, что он рассказывает, как человек вычленяет то, что важно услышать.

«Важно, как человек себя подаёт, как он подготовился». Как успешно пройти собеседование? -13

И здесь будут оценивать все: от чистоты речи до языка тела. Вам предложат моментально решить смоделированную задачу. К тому же, доказывать свой профессионализм готовьтесь на пару с соперником.

Валентина Лихачева:
У нас есть задача: ответить себе на ряд ключевых вопросов. Насколько этот человек соответствует заявленным требованиям по образованию, опыту, в каких компаниях работал, какие объемы задач решал, какими людьми руководил? Важные моменты связаны с его личностными особенностями, которые очень важны для того, чтобы с ним можно было нормально коммуницировать, чтобы можно было ему ставить задачи и спрашивать за результат.

«Важно, как человек себя подаёт, как он подготовился». Как успешно пройти собеседование? -16

Собеседование – это искусство самопрезентации. И если вы решили сменить работу, начните с малого – подготовьте анкету: меньше воды, больше конструктива. Изучите историю компании, чтобы предложить свой взгляд ее дальнейшего развития. И самое главное – в любой непонятной ситуации оставайтесь собой. Покажите, на что способны!

# Психология # общество # Дарья Каток # Валентина Лихачева # Мария Кронда # Фотофакт # общество

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