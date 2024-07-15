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Даже сотрудничали с Францией. Как разрабатывают белорусскую пшеницу твёрдых сортов?

15 июля 2024 17:17
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Полевой интенсив. Какие виды на урожай? Оправдали ли себя эксперименты в 2024 году? Как переработчики оценивают качество сырья? И что с кадрами в АПК? В студии ток-шоу «По существу» собрались ученые, депутаты, представители местной вертикали и люди земли.

Даже сотрудничали с Францией. Как разрабатывают белорусскую пшеницу твёрдых сортов?-1

Мария Гапеева, заместитель директора – начальник производственно-технологической лаборатории Минского комбината хлебопродуктов:
Уникальное сырье мы для себя определили, мы, к сожалению, из твердых сортов делать не можем, пока еще в массовом производстве не произрастает у нас твердая пшеница.

Кирилл Казаков, СТВ:
А добьемся мы этого? Все же хотят макароны из твердых сортов.

Даже сотрудничали с Францией. Как разрабатывают белорусскую пшеницу твёрдых сортов?-3

Сергей Кравцов, генеральный директор Института земледелия НАН Беларуси:
Когда-то был опыт. Уже реагировали. Сорт в этом году называется «Весточка». Яровая пшеница твердого сорта, уже не нужно наполнителей для улучшения качества. Именно яровая пшеница.

Мария Гапеева:
С Горецкой академией были опытные сорта, это 2015 год был. И вы знаете, мы эти сорта, даже у нас был опыт с французской компанией, мы перерабатывали им макароны под торговым брендом в Панзане, и мы туда отправляли свою муку из горецких сортов.

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# Сельское хозяйство # Сергей Кравцов

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