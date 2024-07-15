Даже сотрудничали с Францией. Как разрабатывают белорусскую пшеницу твёрдых сортов?

Полевой интенсив. Какие виды на урожай? Оправдали ли себя эксперименты в 2024 году? Как переработчики оценивают качество сырья? И что с кадрами в АПК? В студии ток-шоу «По существу» собрались ученые, депутаты, представители местной вертикали и люди земли.

Мария Гапеева, заместитель директора – начальник производственно-технологической лаборатории Минского комбината хлебопродуктов:

Уникальное сырье мы для себя определили, мы, к сожалению, из твердых сортов делать не можем, пока еще в массовом производстве не произрастает у нас твердая пшеница. Кирилл Казаков, СТВ:

А добьемся мы этого? Все же хотят макароны из твердых сортов.