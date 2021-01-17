Создавали эту технологию более 10 лет. Какая разработка из Гродно вошла в топ-10 результатов учёных за 2020 год?

Новости Беларуси. Разработка гродненских ученых вошла в топ-10 наиболее значимых достижений научной мысли за 2020 год. Высокую оценку Национальной академии наук Беларуси получила биомедицинская технология восстановления клеток печени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ученые из Института биохимии и Купаловского университета смогли улучшить свойства тех растительных лекарственных средств, которые применяются при заболевании печени. С помощью самых современных методов был разработан комплекс активных соединений, которые обладают высокой активностью. Они намного лучше усваиваются организмом. Гродненские ученые создавали эту технологию более 10 лет.

Елена Нарута, ведущий научный сотрудник Института биохимии биологически активных соединений НАН Беларуси:

Мы попытались улучшить свойства этих растительных субстанций природного происхождения. Потому что проблема заключается в том, что они все, как правило, имеют низкую растворимость и, соответственно, малую доступность в организме, то есть и плохую усвояемость организмом.

Илья Заводник, профессор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

В первую очередь мы пытаемся сосредоточиться на соединениях, выделяемых из растительного сырья, произрастающего в Беларуси. Дело в том, что уже даже на сегодняшний день в растениях и вообще в природных источниках обнаружено порядка 400 тысяч различных химических соединений. И вот эти многие соединения природного происхождения обладают уникальными, чрезвычайно интересными свойствами.