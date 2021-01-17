Крещенский сочельник и Святки: о каких приметах и традициях нужно знать?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 18 января – Крещенский сочельник. Под Крещение, уверяли в старину, снег приобретает особые свойства, рассказали в программе «Плюс-минус». Считалось, что только крещенский снег способен выбелить любую холстину. Верили, что собранный в Крещенский сочельник снег может исцелять недуги, а если вымыться в бане водой, натопленной из такого снега, можно надолго сохранить красоту.

19 января – Крещение. Считается, что в крещенскую ночь вода становится целебной. На Крещение девушки выходили за ворота гадать на первого встречного. С праздником связано и понятие «крещенские морозы» – они всегда отличались особой силой, зато после этого дня погода начинала меняться.

20 января – Иван-бражник, или Перезимник. Считалось, что он о весне весть подает. Ясная и холодная погода в этот день предвещала засушливое лето, а пасмурная и снежная – обильный урожай. Богатые хлеба обещали и утренние туманы на Ивана-бражника. Какая погода будет в Беларуси на Крещение и когда ослабнут морозы? Синоптики сделали прогноз на неделю 21 января – Емелин день. Было принято семьей собираться вечером и рассказывать сказки и небылицы. Отсюда и известная поговорка: «Мели, Емеля, твоя неделя!»