Кто и зачем принимает участие в автопробеге? Мнения четырёх белорусов

Новости Беларуси. Масштабный автопробег под девизом «За единую Беларусь!» собрал десятки участников. Неравнодушные к судьбе страны белорусы, объединившись в колонну машин под государственными флагами, стартовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символической кульминацией автопробега стала остановка в мемориальном комплексе «Ола». Участники почтили память жителей сожженной деревни. Оккупантами здесь было уничтожено в 12 раз больше людей, чем в Хатыни. Земля здесь хранит немое молчание о страшных 40-х и по сей день. Сегодня участники автопробега дали обещание сохранить нашу страну мирной другим поколениям.

Николай Воскобойный, участник автопробега: Мы за мир и спокойствие в нашей стране. В мире сейчас неспокойно. И Кавказ будоражит, и наших соседей – Украину, которая до сих пор, в течение шести лет, не может восстановить мир и спокойствие. И те деструктивные силы, которые выступают за перемены, не зная, какие перемены. Именно в таких местах, как Хатынь, именно здесь познается вся горесть, вся та боль, которую пережили наши прадеды, деды, бабушки. И только здесь ты осознаешь, что в единстве и есть сила.

Александра Воскобойная, участница автопробега:

Мы хотим, чтобы наша страна была единой, чтобы наши белорусы жили так же дружно, одной семьей, как жили до недавних событий.

Мнения других участников автопробега читайте здесь.

К этому моменту колонну уже встретили в Гомеле.