«Даже школьники это активно обсуждают». Чемоданова об отношении молодёжи к референдуму

Новости Беларуси. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о предстоящем референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, который пройдет 27 февраля 2022 года. С гостями в студии обсудили самые острые темы, а также задали много вопросов, волнующих жителей страны. Илона Волынец, СТВ:

Итак, всего один вопрос в бюллетене – принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь? Ольга Николаевна, вам первый вопрос. А что вообще для нас, минчан, референдум?

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Я бы сказала так: это не только для нас, минчан, а в целом для всех жителей, граждан нашей страны, референдум – это очень важное, ответственное политическое событие, которое на сегодня охвачено, я бы сказала, что весь наш народ охвачен этим событием. Мы все готовимся к 27 февраля. Готовимся в каком смысле? Люди активно приняли участие в обсуждении проекта Конституции, изменений и дополнений, которые сегодня предложены. Вы знаете, что с 27 декабря по 20 января на всех диалоговых площадках, на предприятиях, в учреждениях образования были организованы встречи, мы много обсуждали каждое слово, даже так сказать, которым дополнили проект Конституции. Конечно, люди сначала обсуждали, затем был второй этап, когда мы уже разъясняли те изменения, дополнения в проект Конституции. И весь этот период – значимый. Мы ощутили, что впереди тот долгожданный день, когда мы придем на референдум и когда мы примем решение за изменения, дополнения проекта Конституции, Основного закона нашей страны. Кристина Сущеня, СТВ:

Вопрос к вам, Ольга Николаевна, как к человеку, который постоянно работает с молодежью. Молодые люди насколько активно они вовлечены в процесс?

Ольга Чемоданова:

Молодые люди активны. Это точно. В этом нет сомнений. И все те фейковые новости, которые сегодня пытаются нам вбросить, навязать, что молодежь наоборот старается уйти от этого вопроса, никому не верьте, это абсолютная неправда. Молодежь вовлечена также в обсуждение проекта Конституции, молодежь задает очень много вопросов, даже по тем статьям, которые никак не подвергались ни изменениям, ни дополнениям. Но видно сразу, что людям небезразлично будущее – их будущее, будущее страны, безусловно. Вы знаете, есть очень много ребят, которым даже не исполнилось еще 18 лет, но они даже вот высказывали такое сожаление о том, что очень жаль, что вроде как чуть-чуть осталось нам до совершеннолетия, а мы могли бы участвовать в референдуме, это был бы первый у нас такой референдум, значимое событие для нас, знаковое, даже школьники это активно обсуждают. Поэтому, на самом деле, все включились в обсуждение, все включились и в разъяснение. Мне кажется, это было очень хорошо видно в средствах массовой информации, в интернет-источниках. Наш Белорусский республиканский союз молодежи на самом деле организовывал очень много диалоговых площадок и встреч молодежи и, в том числе, и с руководством Мингорисполкома как раз по изменениям и дополнениям в Конституцию. Молодежь понимает, на самом деле, что действительно мы закладываем фундамент на десятилетия. Мы понимаем, что надо участвовать сегодня в референдуме, потому что именно та потребность во времени нам сегодня диктует это условие. Мы должны на самом деле понимать, что изменения в Основной закон страны должны быть. Все поменялось за это время. 25 лет мы же не стояли на месте. Вы посмотрите, как изменилась наша страна. Люди стали другие, общество в том числе. Все поменялось. Илона Волынец:

Хотелось бы, чтобы еще ценили то, что есть.