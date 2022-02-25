В роддом ехали за машиной с мигалками. Сотрудники ГАИ помогли беременной женщине в Гомеле

Новости Беларуси. В Гомеле сотрудники Госавтоинспекции сопроводили в роддом беременную, у которой начались схватки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей вез жену в час пик. Увидев на дороге инспекторов ДПС, попросил о помощи. Милиционеры, не раздумывая, включили проблесковые маячки и создали для гомельчанина зеленый коридор. Уже через несколько минут Лада была в роддоме и тут же родила дочь. Девочку назвали Оливией. В семье Климанских это уже вторая дочка. Сотрудники ГАИ поздравили пару с пополнением и преподнесли нужные подарки.

Лада Климанская, жительница Гомеля:

Планировали, что попросится немножко попозже. Но все началось очень резко и неожиданно.

Сергей Климанский, житель Гомеля:

Спасибо большое за помощь, за содействие. И такую встречу. Такого у нас еще не было никогда. Спасибо большое всем сотрудникам и тем, кто поучаствовал.

Екатерина Родионова, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

Сотрудники ГАИ, в том числе один из участников данного кортежа, поучаствовал. Мы подарили памятные подарки, пожелали здоровья и пожелали, может быть, в будущем видеть прекрасную девочку в рядах сотрудниц Госавтоинспекции.