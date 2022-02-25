В роддом ехали за машиной с мигалками. Сотрудники ГАИ помогли беременной женщине в Гомеле

Новости Беларуси. В Гомеле сотрудники Госавтоинспекции сопроводили в роддом беременную, у которой начались схватки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Гомеле сотрудники Госавтоинспекции сопроводили в роддом беременную, у которой начались схватки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей вез жену в час пик. Увидев на дороге инспекторов ДПС, попросил о помощи. Милиционеры, не раздумывая, включили проблесковые маячки и создали для гомельчанина зеленый коридор. Уже через несколько минут Лада была в роддоме и тут же родила дочь. Девочку назвали Оливией. В семье Климанских это уже вторая дочка. Сотрудники ГАИ поздравили пару с пополнением и преподнесли нужные подарки.
Лада Климанская, жительница Гомеля:
Планировали, что попросится немножко попозже. Но все началось очень резко и неожиданно.
Сергей Климанский, житель Гомеля:
Спасибо большое за помощь, за содействие. И такую встречу. Такого у нас еще не было никогда. Спасибо большое всем сотрудникам и тем, кто поучаствовал.
Екатерина Родионова, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома:
Сотрудники ГАИ, в том числе один из участников данного кортежа, поучаствовал. Мы подарили памятные подарки, пожелали здоровья и пожелали, может быть, в будущем видеть прекрасную девочку в рядах сотрудниц Госавтоинспекции.
В адрес экипажа ГАИ молодые родители направили письмо со словами благодарности. А младшей дочке, когда та подрастет, пообещали обязательно рассказать невероятную историю ее рождения.