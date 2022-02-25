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В роддом ехали за машиной с мигалками. Сотрудники ГАИ помогли беременной женщине в Гомеле

25 февраля 2022 06:36
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Новости Беларуси. В Гомеле сотрудники Госавтоинспекции сопроводили в роддом беременную, у которой начались схватки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В роддом ехали за машиной с мигалками. Сотрудники ГАИ помогли беременной женщине в Гомеле-1

Сергей вез жену в час пик. Увидев на дороге инспекторов ДПС, попросил о помощи. Милиционеры, не раздумывая, включили проблесковые маячки и создали для гомельчанина зеленый коридор. Уже через несколько минут Лада была в роддоме и тут же родила дочь. Девочку назвали Оливией. В семье Климанских это уже вторая дочка. Сотрудники ГАИ поздравили пару с пополнением и преподнесли нужные подарки.  

В роддом ехали за машиной с мигалками. Сотрудники ГАИ помогли беременной женщине в Гомеле-4

Лада Климанская, жительница Гомеля:  
Планировали, что попросится немножко попозже. Но все началось очень резко и неожиданно.  

В роддом ехали за машиной с мигалками. Сотрудники ГАИ помогли беременной женщине в Гомеле-7

Сергей Климанский, житель Гомеля:  
Спасибо большое за помощь, за содействие. И такую встречу. Такого у нас еще не было никогда. Спасибо большое всем сотрудникам и тем, кто поучаствовал.  

В роддом ехали за машиной с мигалками. Сотрудники ГАИ помогли беременной женщине в Гомеле-10

Екатерина Родионова, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома:  
Сотрудники ГАИ, в том числе один из участников данного кортежа, поучаствовал. Мы подарили памятные подарки, пожелали здоровья и пожелали, может быть, в будущем видеть прекрасную девочку в рядах сотрудниц Госавтоинспекции.  

В роддом ехали за машиной с мигалками. Сотрудники ГАИ помогли беременной женщине в Гомеле-13

В адрес экипажа ГАИ молодые родители направили письмо со словами благодарности. А младшей дочке, когда та подрастет, пообещали обязательно рассказать невероятную историю ее рождения.  

# Беременность и роды # общество # Лада Климанская # Сергей Климанский # Екатерина Родионова # Фотофакт

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