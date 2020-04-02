«Даже раскопали архивы Вермахта». Какие тайны раскроют в документальном фильме «Отец Сталинграда: могила для бессмертных»

Новости Беларуси. Беларусь и Россию связывает трепетное отношение к нашей общей истории. Сейчас в двух государствах идет подготовка к юбилею Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь и Россию связывает трепетное отношение к нашей общей истории. Сейчас в двух государствах идет подготовка к юбилею Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не остался в стороне и наш телеканал. К эфиру готовится очередная серия документальной трилогии СТВ, посвященной важной исторической дате.
Какие военные тайны хранит Могилев, и благодаря кому город на Днепре стал костью в горле завоевателя?
Кристина Яркина-Москалева, режиссер СТВ:
Мы пересмотрели около 20-30 часов хроники, чтобы найти определенные планы, определенные события, чтобы это выглядело правдиво. Даже раскопали архивы Вермахта.
Мы сделали акцент на батальные сцены. При реконструкции этих сцен участвовали непрофессиональные актеры, но, тем не менее, все было отыграно и снято реалистично, чтобы зрителю было интересно.
Эксклюзивные спикеры и, пожалуй, последние очевидцы – в фильме Анастасии Дехтяр «Отец Сталинграда: могила для бессмертных». Смотрите в пятницу, 3 апреля, сразу после информационного канала на СТВ в 20.30.