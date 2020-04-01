«Бывает, надо прыгать». Как организована безбарьерная среда в Беларуси, и как перемещаться по городу на инвалидной коляске?

Новости Беларуси. Когда мы пользуемся общественным транспортом, вряд ли обращаем внимание на то, как заходим в автобус, троллейбус или выходим из него. Все от того, что о нашем комфорте позаботились заранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые остановочные пункты оборудованы так, чтобы водителям было удобно припарковаться и высадить пассажиров. Но все ли так просто? А что, если в транспорте нет пандуса или тротуар не соответствует высоте машины? Ирина Недобоева провела эксперимент комфортности.

Попасть в автобус, оборудованный пандусом да еще и с помощью водителя, для могилевчанина Олега Юркова самый удачный вариант поездки. Откинуть мобильную рампу на тротуар остановки и закатить инвалидную коляску занимает всего несколько минут.

Василий Наконечный, водитель автобуса:

Если один колясочник, без сопровождения, значит, я помогаю ему сам: завожу в автобус и вывожу из него. В основном, все остановки соответствуют уровню пандуса, который я опускаю. Особенно сейчас новые остановки очень соответствуют, хорошие. Это старые – ямы, автобус скачет, не подъехать.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Высота тротуара на остановке должна быть 15 сантиметров. А ступени низкопольного автобуса – 30 сантиметров. Это нормативы, которые призваны создавать комфортные условия для всех пассажиров, в том числе и инвалидов-колясочников. «Ну как тут заехать?» Водитель автобуса о том, как инвалиду-колясочнику попасть в автобус

Попасть в автобус или выйти из него при несоблюдении нормативов не так-то просто и маме с ребенком в коляске, и человеку пожилому.

Светлана Рудая, жительница Могилева:

Приходится становиться ниже тогда. Да, людям неудобно. Когда подъезжают к тротуару, легче и с коляской, и с детьми. Пожилому человеку тоже тяжело.

Мария Стрельцова, жительница Могилева:

Не всегда. Бывает, подъедет хорошо, а второй – надо прыгать и подниматься. Чтобы пассажирам не приходилось ни карабкаться в автобус, ни выпрыгивать из него, водитель должен соблюдать инструкцию.

Григорий Барановский, заместитель директора Могилевского автобусного парка № 1:

Согласно правил автомобильных перевозок, водитель обязан подъехать к переднему краю остановочного пункта либо очень близко к этому краю. И остановиться от продольной границы посадки пассажиров на расстоянии от 30 сантиметров. Но правильные действия водителя – лишь одна сторона медали. Неприспособленный остановочный пункт грозит провалу операции «комфортная поездка».

Роман Нитиевский, начальник проектного отдела Могилевского городского управления капитального строительства:

При проектировании мы обязательно согласовываем свои проектные решения с обществом инвалидов по зрению. Стараемся учитывать все требования инвалидов-колясочников. Естественно, очень много ТКП, которые регламентируют эти требования.