«Школу должны были сдать в декабре 2018 года». Почему в Борисове затянули со строительством и открытием объектов?

Новости Беларуси. Затянутые сроки ввода объектов в эксплуатацию. Госконтроль проверил выполнение поручений Президента по созданию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Борисова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Реализация всех поставленных задач должна сделать город современным, комфортным и значительно повысить качество жизни. На каком этапе перезагрузка райцентра, узнала Анастасия Ярощик Корниенко.

В расписании оздоровительного лагеря, организованного в 25-й школе Борисова, только отдых с пользой. Теперь у родителей есть возможность оставить детей во время каникул.

Школа очень красивая. Она новая, хорошая.

Новая школа, новые перспективы. Здесь открыли лабораторию робототехники. Теперь в Борисове изучают и китайский, учли просьбы родителей (многие работают на автомобильном заводе, все-таки совместное производство Беларуси и Поднебесной).

Ольга Шеляпина, директор СШ № 25 Борисова:

Был простроен 6-й микрорайон нашего города. И большое количество учащихся обучались в соседних учреждениях образования, где проектная мощность просто не позволяла уместить всех желающих, поэтому они функционировали в две смены. Открытие 25-й школы в Борисове ждали. Развитие социальной инфраструктуры – одно из поручений главы государства. Но ввод объекта затянули на год. Почему? Комитет госконтроля заинтересовывался вопросом.

Эльвира Комиссарова, председатель Борисовского межрайонного комитета госконтроля:

Первоначально 25-ю нашу школу должны были сдать в декабре 2018 года. Но из-за того, что подрядчик был недобросовестный, он был заменен, были возвращены в бюджет средства, которые ему были выделены как целевые.

Затянули реконструкцию и главной дорожной артерии города. Но автомобилисты на долгий ремонт не в обиде. Участок улицы Гагарина уже не узнать – шесть полос для движения. На самом аварийном участке установили подземный переход. В планах еще один.

Широкая хорошая дорога.

Сергей Круликовский, директор УКС Борисова:

Будет построен еще один подземный переход. Также в настоящее время ведется строительство мостового перехода через реку Березина. Сейчас разработана проектная документация, проходит экспертиза ледовой арены в городе Борисове и путепровода через железную дорогу.

Затянуты сроки и строительства жилья.

Валерий Стадольник, председатель КГК Минской области:

Прежде всего это связано с недостаточностью бюджетных средств, поэтому в настоящее время идет облисполкомом, райисполкомом активный поиск иных источников финансирования для завершения тех работ, которые определены. Хотя, опять же, должен заметить, что большинство социальных проектов и инфраструктурных, которые планировались, в настоящее время реализованы.

Борисов постепенно завоевывает статус умного города. А главный спортивный объект уже реализовал мечты футбольных болельщиков.

Лида, Щучин, да все города, в которых я когда-то был, допустим, в 70-х, а потом 25 лет не был и пришлось объехать мне все города, это совсем небо и земля, как говорится. Современные, красивейшие города.