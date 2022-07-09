«Не просто гулянье». Как отмечают Купалье-2022 на берегу Днепра?

Новости Беларуси. Александрия вновь собирает друзей. 9 июля с самого утра в Шкловском районе на живописном берегу Днепра начались празднования самого любимого народного праздника – Купалья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно его участниками и гостями становятся белорусы со всех уголков страны. За приятными эмоциями и впечатлениями к нам приезжают и многочисленные делегации из других стран. В 2022 году их около 100. Все они уже окунулись в атмосферу ремесленного города и в ожидании яркого шоу, которое традиционно становится главным событием фестиваля.

Ксения Худолей, корреспондент:

Народные гулянья в Александрии набирают масштабы. Час-полтора – и начнется гала-концерт, наверное, самый яркий и красочный момент фестивальной программы. Белорусы приезжают со всех уголков страны. А пока время остается, все стараются купить сувениры, никто не хочет с пустыми руками уезжать с празднования. Мастеров действительно много – больше 500. И это не только наши, но и зарубежные умельцы представляют свои изделия. Как говорят сами покупатели, самое лучшее и популярное изделие у местных умельцев. Как сегодня продается все?

Галина Тихонова, заведующая Городецким домом ремесел:

Сегодня хороший день, мы к нему готовились, приготовили сувениров на любой вкус. Поэтому сегодня продаем венки купальские – обязательный атрибут Купалья, папараць-кветку, поскольку легенда ходит, что в Купалье она расцветает. Ксения Худолей:

Только белорусы покупают или иностранцы тоже интересуются, что же это за цветок такой у нас? Галина Тихонова:

На удивление покупают очень много иностранцев, а в этом году их много. Много россиян, китайцев и других национальностей. И все интересуются: это цветок белорусский? Им интересно очень, покупают.

Ксения Худолей:

Целый день стоите у прилавка, даже как-то жаль, что не можете походить, где-то что-то попробовать. Как вы относитесь к этому празднику? Это как работа или все-таки душу отдаете людям? Галина Тихонова:

С одной стороны, работа, но сегодня мы хотим показать всем то, что мы умеем. Хочется, чтобы этот праздник запомнился очень для всех, поэтому хочется сделать его более ярким, насыщенным. Чтобы это было не просто гуляньем, а вложить какой-то свой колорит местный.