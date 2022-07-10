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«Желаю вам сплочённости и успехов в достижении целей». Лукашенко поздравил работников налоговых органов

10 июля 2022 07:36
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Новости Беларуси. Работники налоговых органов 10 июля отмечают свой профессиональный праздник. Не один десяток лет они стоят на страже экономической и социальной стабильности в стране, обеспечивают ее финансовую устойчивость. С праздником всех сотрудников, а также ветеранов структуры поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Желаю вам сплочённости и успехов в достижении целей». Лукашенко поздравил работников налоговых органов-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Грамотная и эффективная работа налоговой службы – не только устойчивое наполнение бюджетов всех уровней. Это в первую очередь возможность реализации приоритетных проектов государства по важным направлениям, увеличение благосостояния жителей Беларуси, воспитание у людей чувства ответственности за настоящее и будущее своей страны. Благодаря внедрению цифровых сервисов и передового опыта налоговое администрирование из года в год становится эффективнее, понятнее и удобнее как для физических лиц, так и для бизнеса. Убежден, высокий профессионализм, компетентность, принципиальность, добросовестность будут и впредь способствовать успешному выполнению непростых задач, возложенных на ведомство. Желаю вам сплоченности и успехов в достижении целей. Крепкого всем здоровья, счастья и благополучия в ваших домах и семьях.  

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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