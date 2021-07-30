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Даже лучшее в мире платье будет смотреться, как балахон. Психолог о том, как чувствовать себя комфортно, соблюдая дресс-код

30 июля 2021 10:03
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Даже лучшее в мире платье будет смотреться, как балахон. Психолог о том, как чувствовать себя комфортно, соблюдая дресс-код-1

Алина Журкевич, психолог: 
Когда мы говорим о комфорте, то мы говорим не только про одежду. Еще ведь важно, какая у человека самооценка, может, у него есть какие-то личные принципы, установки и, конечно, настроение. Если у меня высокая самооценка, я умею себя подать, то я классно себя буду чувствовать и в спортивном костюме, и в платье на каблуках. А если у меня плохое настроение и низкая самооценка, надень на меня самое лучшее платье в мире, оно будет смотреться на мне просто как балахон. Поэтому зачастую комфорт зависит от нас самих.

Сейчас предлагается огромное количество рубашек, брюк разного кроя, цветов, и если нет какого-то строгого форменного дресс-кода, можно подобрать, в чем тебе будет комфортно и в чем ты себя будешь чувствовать хорошо.

Даже лучшее в мире платье будет смотреться, как балахон. Психолог о том, как чувствовать себя комфортно, соблюдая дресс-код-3

Надежда Губанова, директор кадрового агентства:
Когда приходит на собеседование человек, мы смотрим, как он садится, как он выглядит.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Вы психологи. Вы сразу понимаете, комфортно ли человек себя ощущает в этом образе. Потому что иногда можно надеть на себя что-то, но все равно вы видите по повадкам, по манере разговора, что человек все равно не дотягивает до того уровня, который он хочет показать, представить.

Надежда Губанова:
Да, есть такое.

Даже лучшее в мире платье будет смотреться, как балахон. Психолог о том, как чувствовать себя комфортно, соблюдая дресс-код-5

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# Одежда # Алина Журкевич # Екатерина Забенько

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