Даже лучшее в мире платье будет смотреться, как балахон. Психолог о том, как чувствовать себя комфортно, соблюдая дресс-код

Алина Журкевич, психолог:

Когда мы говорим о комфорте, то мы говорим не только про одежду. Еще ведь важно, какая у человека самооценка, может, у него есть какие-то личные принципы, установки и, конечно, настроение. Если у меня высокая самооценка, я умею себя подать, то я классно себя буду чувствовать и в спортивном костюме, и в платье на каблуках. А если у меня плохое настроение и низкая самооценка, надень на меня самое лучшее платье в мире, оно будет смотреться на мне просто как балахон. Поэтому зачастую комфорт зависит от нас самих.

Сейчас предлагается огромное количество рубашек, брюк разного кроя, цветов, и если нет какого-то строгого форменного дресс-кода, можно подобрать, в чем тебе будет комфортно и в чем ты себя будешь чувствовать хорошо.