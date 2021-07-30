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Лукашенко: главная цель западных санкций – оставить белорусов без пенсий и зарплат

30 июля 2021 09:46
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Новости Беларуси. Главная цель западных санкций – оставить белорусов без пенсий, зарплат, пособий, качественного медицинского обслуживания. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 30 июля на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С таким размахом ограничительных мер мы еще не сталкивались, хотя мы это не драматизируем. Да, Запад понимает ущербность санкционной тактики для самого себя. Поэтому и вводит санкции поэтапно – пакетно. Они как бы нащупывают наши болевые точки. Бьют прежде всего по экспортным отраслям белорусской экономики: нефтехимия, машиностроение, калийная отрасль и прочее. Но главная цель – оставить народ без пенсий, зарплат, пособий, образования, медицинского обслуживания и вызвать недовольство белорусов.

# Санкции # общество # Александр Лукашенко

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