На собеседование пришла девушка с шариками и шампанским. Директор кадрового агентства рассказала забавный случай

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Есть ли табу на какие-то предметы гардероба?
Надежда Губанова, директор кадрового агентства:
Естественно, нельзя приходить в мини-юбках, с глубоким декольте.
Екатерина Забенько:
Не надевать леопардовый костюм в обтяжку.
Надежда Губанова:
Слава богу, ко мне на собеседование ни разу никто не приходил в леопардовом костюме.
Екатерина Забенько:
А самый нелепый образ?
Надежда Губанова:
Ко мне пришла на собеседование (к нам в компанию) девушка с шариками и шампанским, в коротких шортах и в открытой майке.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
На какую должность она пришла?
Надежда Губанова:
На должность рекрутера.