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На собеседование пришла девушка с шариками и шампанским. Директор кадрового агентства рассказала забавный случай

30 июля 2021 09:52
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Есть ли табу на какие-то предметы гардероба?

На собеседование пришла девушка с шариками и шампанским. Директор кадрового агентства рассказала забавный случай-1

Надежда Губанова, директор кадрового агентства:
Естественно, нельзя приходить в мини-юбках, с глубоким декольте.

Екатерина Забенько:
Не надевать леопардовый костюм в обтяжку.

Надежда Губанова:
Слава богу, ко мне на собеседование ни разу никто не приходил в леопардовом костюме.

Екатерина Забенько:
А самый нелепый образ?

Надежда Губанова:
Ко мне пришла на собеседование (к нам в компанию) девушка с шариками и шампанским, в коротких шортах и в открытой майке.

На собеседование пришла девушка с шариками и шампанским. Директор кадрового агентства рассказала забавный случай-4

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
На какую должность она пришла?

Надежда Губанова:
На должность рекрутера.

На собеседование пришла девушка с шариками и шампанским. Директор кадрового агентства рассказала забавный случай-7

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# Работа в Беларуси # общество # Екатерина Забенько # Надежда Губанова # Алена Родовская # Фотофакт

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