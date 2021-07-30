На собеседование пришла девушка с шариками и шампанским. Директор кадрового агентства рассказала забавный случай

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Есть ли табу на какие-то предметы гардероба?