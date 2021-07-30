«Если это топ-менеджер, то это синий костюм». Директор кадрового агентства о правилах дресс-кода
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Давайте вспомним, как в нашей жизни появился дресс-код.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Дресс-код появился в Великобритании более века назад как способ отличить своих от чужих. В те времена Палата лордов и Палата общин вели собственные гардеробы, и отсутствие хотя бы одного прописанного в правилах аксессуара автоматически лишало парламентария права присутствовать на заседании. Идея быстро распространилась по миру. Отныне дресс-код стал нормой как для крупных компаний, так и для официальных приемов.
Алена Родовская:
Сейчас очень многие люди считают, что постоянно ходить на работу, например, в пиджаке с галстуком, – это уже устаревший вариант, слишком формальный.
Екатерина Забенько:
Какие требования современный работодатель предъявляет к образу, стилю, одежде людей, которых они принимают на работу?
Алена Родовская:
Именно в Беларуси, нас больше интересует наш вопрос.
Надежда Губанова, директор кадрового агентства:
Мы все должны понимать, что встречают по одежке, провожают по уму. В принципе, точно так же и в рекрутинге. Нужно понимать всегда, на какую ты работу претендуешь. Если это какая-то творческая работа, то и одеваться стоит творчески, чтобы ты произвел впечатление, что ты креативный человек, чтобы тебя запомнили и выбрали тебя, одного неповторимого из той тысячи человек, которые пришли на собеседование либо откликнулись.
Екатерина Забенько:
Скажите, а дреды, пирсинг, татуировки, если творческий человек пришел на собеседование, – сразу нет или это сегодня допустимо?
Надежда Губанова:
Это сегодня допустимо вполне, и сейчас к этому относятся работодатели вполне естественно и нормально. Здесь нет никакого табу, здесь все нормально.
Екатерина Забенько:
А в офисе?
Надежда Губанова:
В офисе, естественно, если это офисный стиль одежды, не должно быть каких-то броских оттенков. Если ты идешь на руководящую должность, то всегда обращают внимание, в чем пришел кандидат, желательно, чтобы это был строгий стиль, костюм. Если это топ-менеджер, то это синий костюм – очень приятно видеть таких людей.
Екатерина Забенько:
Даже цвета имеют значение?
Надежда Губанова:
Да. Если мы приходим в компанию на позицию руководящую либо просто в компанию, где очень строгий стиль одежды.
Екатерина Забенько:
Стоимость костюма имеет значение? Можете ее определить?
Надежда Губанова:
Конечно, можем определить – часы, украшения какие-то, телефон.
Алена Родовская:
По поводу мужских стандартов. Сейчас разрешается нижнюю пуговицу пиджака не застегивать, она может быть всегда расстегнута. А почему рубашки по деловому этикету должны быть застегнуты до верхней пуговички?