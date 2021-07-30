«Если это топ-менеджер, то это синий костюм». Директор кадрового агентства о правилах дресс-кода

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Давайте вспомним, как в нашей жизни появился дресс-код.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Дресс-код появился в Великобритании более века назад как способ отличить своих от чужих. В те времена Палата лордов и Палата общин вели собственные гардеробы, и отсутствие хотя бы одного прописанного в правилах аксессуара автоматически лишало парламентария права присутствовать на заседании. Идея быстро распространилась по миру. Отныне дресс-код стал нормой как для крупных компаний, так и для официальных приемов. Алена Родовская:

Сейчас очень многие люди считают, что постоянно ходить на работу, например, в пиджаке с галстуком, – это уже устаревший вариант, слишком формальный.

Екатерина Забенько:

Какие требования современный работодатель предъявляет к образу, стилю, одежде людей, которых они принимают на работу? Алена Родовская:

Именно в Беларуси, нас больше интересует наш вопрос.

Надежда Губанова, директор кадрового агентства:

Мы все должны понимать, что встречают по одежке, провожают по уму. В принципе, точно так же и в рекрутинге. Нужно понимать всегда, на какую ты работу претендуешь. Если это какая-то творческая работа, то и одеваться стоит творчески, чтобы ты произвел впечатление, что ты креативный человек, чтобы тебя запомнили и выбрали тебя, одного неповторимого из той тысячи человек, которые пришли на собеседование либо откликнулись. Екатерина Забенько:

Скажите, а дреды, пирсинг, татуировки, если творческий человек пришел на собеседование, – сразу нет или это сегодня допустимо? Надежда Губанова:

Это сегодня допустимо вполне, и сейчас к этому относятся работодатели вполне естественно и нормально. Здесь нет никакого табу, здесь все нормально. Екатерина Забенько:

А в офисе?

Надежда Губанова:

В офисе, естественно, если это офисный стиль одежды, не должно быть каких-то броских оттенков. Если ты идешь на руководящую должность, то всегда обращают внимание, в чем пришел кандидат, желательно, чтобы это был строгий стиль, костюм. Если это топ-менеджер, то это синий костюм – очень приятно видеть таких людей. Екатерина Забенько:

Даже цвета имеют значение? Надежда Губанова:

Да. Если мы приходим в компанию на позицию руководящую либо просто в компанию, где очень строгий стиль одежды.