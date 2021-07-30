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«Если это топ-менеджер, то это синий костюм». Директор кадрового агентства о правилах дресс-кода

30 июля 2021 10:00
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Давайте вспомним, как в нашей жизни появился дресс-код.

«Если это топ-менеджер, то это синий костюм». Директор кадрового агентства о правилах дресс-кода-1

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Дресс-код появился в Великобритании более века назад как способ отличить своих от чужих. В те времена Палата лордов и Палата общин вели собственные гардеробы, и отсутствие хотя бы одного прописанного в правилах аксессуара автоматически лишало парламентария права присутствовать на заседании. Идея быстро распространилась по миру. Отныне дресс-код стал нормой как для крупных компаний, так и для официальных приемов.

Алена Родовская:
Сейчас очень многие люди считают, что постоянно ходить на работу, например, в пиджаке с галстуком, – это уже устаревший вариант, слишком формальный.

«Если это топ-менеджер, то это синий костюм». Директор кадрового агентства о правилах дресс-кода-4

Екатерина Забенько:
Какие требования современный работодатель предъявляет к образу, стилю, одежде людей, которых они принимают на работу?

Алена Родовская:
Именно в Беларуси, нас больше интересует наш вопрос.

«Если это топ-менеджер, то это синий костюм». Директор кадрового агентства о правилах дресс-кода-7

Надежда Губанова, директор кадрового агентства:
Мы все должны понимать, что встречают по одежке, провожают по уму. В принципе, точно так же и в рекрутинге. Нужно понимать всегда, на какую ты работу претендуешь. Если это какая-то творческая работа, то и одеваться стоит творчески, чтобы ты произвел впечатление, что ты креативный человек, чтобы тебя запомнили и выбрали тебя, одного неповторимого из той тысячи человек, которые пришли на собеседование либо откликнулись.

Екатерина Забенько:
Скажите, а дреды, пирсинг, татуировки, если творческий человек пришел на собеседование, – сразу нет или это сегодня допустимо?

Надежда Губанова:
Это сегодня допустимо вполне, и сейчас к этому относятся работодатели вполне естественно и нормально. Здесь нет никакого табу, здесь все нормально.

Екатерина Забенько:
А в офисе?

«Если это топ-менеджер, то это синий костюм». Директор кадрового агентства о правилах дресс-кода-10

Надежда Губанова:
В офисе, естественно, если это офисный стиль одежды, не должно быть каких-то броских оттенков. Если ты идешь на руководящую должность, то всегда обращают внимание, в чем пришел кандидат, желательно, чтобы это был строгий стиль, костюм. Если это топ-менеджер, то это синий костюм – очень приятно видеть таких людей.

Екатерина Забенько:
Даже цвета имеют значение?

Надежда Губанова:
Да. Если мы приходим в компанию на позицию руководящую либо просто в компанию, где очень строгий стиль одежды.

«Если это топ-менеджер, то это синий костюм». Директор кадрового агентства о правилах дресс-кода-13

Екатерина Забенько:
Стоимость костюма имеет значение? Можете ее определить?

Надежда Губанова:
Конечно, можем определить – часы, украшения какие-то, телефон.

Алена Родовская:
По поводу мужских стандартов. Сейчас разрешается нижнюю пуговицу пиджака не застегивать, она может быть всегда расстегнута. А почему рубашки по деловому этикету должны быть застегнуты до верхней пуговички?

«Если это топ-менеджер, то это синий костюм». Директор кадрового агентства о правилах дресс-кода-16

Надежда Губанова:
Лично мое мнение – не знаю, как скажут стилисты, конечно – ты смотришь на человека и понимаешь, насколько он собран, систематичен, насколько он может выполнять те или иные функции. Это уже из психологии скорее всего.

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# Одежда # общество # Алена Родовская # Екатерина Забенько # Надежда Губанова # Фотофакт

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