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Смотрим соцсети и задаём провокационные вопросы. О чём нужно помнить, устраиваясь на работу?

30 июля 2021 09:41
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Бывает, что в некоторых компаниях задают провокационные вопросы и смотрят, как люди реагируют. Если тот начинает возмущаться, то значит, есть проблемы с самовыражением и однозначно будут какие-то неприятности в коллективе.

Смотрим соцсети и задаём провокационные вопросы. О чём нужно помнить, устраиваясь на работу?-1

Надежда Губанова, директор кадрового агентства:
Да, есть такое. Всегда задают, и HR, и мы задаем провокационные вопросы по поводу того, как человек будет вести себя в той либо иной ситуации. Это важно.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Достаточно заглянуть еще в социальные сети – посмотреть, какой образ жизни человек ведет.

Надежда Губанова:
Это, конечно, не в IT, но в сфере реального сектора бизнеса часто смотрим соцсети – чем человек занимается, чем интересуется, какого дресс-кода придерживается в обычной жизни. Но мы должны понимать, что человек на работе и человек вне работы – это могут быть два разных человека.

Смотрим соцсети и задаём провокационные вопросы. О чём нужно помнить, устраиваясь на работу?-4

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# Работа # общество # Алена Родовская # Надежда Губанова # Екатерина Забенько # Фотофакт

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