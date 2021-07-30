Смотрим соцсети и задаём провокационные вопросы. О чём нужно помнить, устраиваясь на работу?

Алена Родовская, ведущая ток-шоу: Бывает, что в некоторых компаниях задают провокационные вопросы и смотрят, как люди реагируют. Если тот начинает возмущаться, то значит, есть проблемы с самовыражением и однозначно будут какие-то неприятности в коллективе.

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Надежда Губанова, директор кадрового агентства:

Да, есть такое. Всегда задают, и HR, и мы задаем провокационные вопросы по поводу того, как человек будет вести себя в той либо иной ситуации. Это важно.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Достаточно заглянуть еще в социальные сети – посмотреть, какой образ жизни человек ведет.

Надежда Губанова:

Это, конечно, не в IT, но в сфере реального сектора бизнеса часто смотрим соцсети – чем человек занимается, чем интересуется, какого дресс-кода придерживается в обычной жизни. Но мы должны понимать, что человек на работе и человек вне работы – это могут быть два разных человека.